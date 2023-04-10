Из-за полномасштабной войны и комендантского часа, который длится во Львове, традиционные ночные Пасхальные богослужения не будут проходить.

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Во Львове не будут проводить ночных богослужений

Руководители христианских конфессий города совместно договорились, что с 00:00 по 05:00, пока во Львове длится комендантский час, богослужения не будут проходить.

Не хочу, чтобы кто-нибудь нарушал комендантский час. В нашем соборе мы делаем все, чтобы к комендантскому часу все успеть и чтобы люди вернулись домой. Соблюдать комендантское время нужно обязательно,

– сообщил Архиепископ и Митрополит Львовский УГКЦ Игорь Возьняк.

Руководитель прессслужбы Львовской Архиепархии УГКЦ также рекомендовала всем приходским общинам соблюдать комендантский час.

Принимая во внимание военное положение в государстве и соблюдая все правила безопасности, Львовская Архиепархия УГКЦ рекомендует всем приходским общинам во время Пасхальных Богослужений начинать и завершать молитву соблюдая комендантский час, а именно с 00:00 до 05:00,

– сказал руководитель прессслужбы Львовской Архиепархии УГКЦ Михаил Квасюк.

Когда будут проходить богослужения

Львовская городская администрация поблагодарила руководителей христианских конфессий за понимание. Все богослужения состоятся до начала комендантского часа, а утренние богослужения уже начнутся после комендантского часа.