Об этом рассказали в пресс-службе ПЦУ. О времени сообщат дополнительно, ведь на Пасху в Киеве не отменят комендантский час.
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Украинизация Лавры – неизбежна
По словам митрополита, то, что в столице не будут отменять комендантский час на Пасху, вызывает немного трудностей, так как в это время люди не имеют права передвигаться.
Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но скорей всего после комендантского часа утром,
– добавил Епифаний.
Также он прокомментировал ситуацию с монахами УПЦ МП, не желающими покидать Лавру, несмотря на расторгнутый договор аренды.
"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской Лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину", – подчеркнул митрополит. .
Епифаний подытожил, что украинизация Лавры – неизбежный процесс. В Верхней Лавре постоянно совершается богослужение ПЦУ, а со временем "мирно и спокойно" будут молиться и в Нижней Лавре.
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В Украине идет процесс очищения от московского патриархата
- 29 марта завершился срок, после которого представители УПЦ МП должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры Государственный заповедник разорвал договор аренды за многочисленные нарушения со стороны представителей московского патриархата.
- Однако священники пророссийской церкви не спешат покидать украинскую святыню. Глава УПЦ МП Онуфрий 2 апреля даже провел там воскресный службу.
- Следует отметить, что в тот же день священнослужители УПЦ МП в Хмельницком избили в церкви военного.
- Событие вызвало значительный резонанс в обществе. Под храмом начали собираться неравнодушные горожане, а затем он перешел в ВТО.