Про це розповіли у пресслужбі ПЦУ. Про час повідомлять додатково, адже на Великдень у Києві не скасовуватимуть комендантську годину.
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Українізація Лаври – неминуча
За словами митрополита, те, що у столиці не скасовуватимуть комендантську годину на Великдень, спричиняє трішки труднощів, позаяк в цей час люди не мають права пересуватися.
Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці,
– додав Епіфаній.
Також він прокоментував ситуацію з ченцями УПЦ МП, які не бажають покидати Лавру, попри розірваний договір оренди.
"Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну", – наголосив митрополит.
Епіфаній підсумував, що українізація Лаври – неминучий процес. У Верхній Лаврі постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом "мирно та спокійно" молитимуться і в Нижній Лаврі.
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В Україні триває процес очищення від московського патріархату
- 29 березня завершився термін, після якого представники УПЦ МП повинні залишити територію Києво-Печерської лаври. Державний заповідник розірвав договір оренди за численні порушення з боку представників московського патріархату.
- Однак священники проросійської церкви не поспішають покидати українську святиню. Очільник УПЦ МП Онуфрій 2 квітня навіть провів там недільну службу.
- Варто зауважити, що того ж дня священнослужителі УПЦ МП у Хмельницькому побили в церкві військового.
- Подія викликала значний резонанс у суспільстві. Під храмом почали збиратись небайдужі містяни, а згодом він перейшов до ПЦУ.