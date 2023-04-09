Он сообщил, что лично проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре. Однако военное положение введет свои ограничения.

Достойно внимания Изгнание бесов: почему Украина должна закрыть портал в ад, который открыли попы УПЦ МП

Служба не будет проходить в комендантский час

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний подчеркнул, что из-за праздника в Украине, в частности, в Киеве, не будут отменять комендантский час, установленный из соображений безопасности. Следовательно, богослужение не может пройти в ночное время до 5 утра.

Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но скорей всего после комендантского часа утром,

– отметил митрополит Епифаний.

Следовательно, из-за ограничений, продиктованных военным положением, о времени богослужения сообщат дополнительно.

Как быть с монахами УПЦ МП

Митрополит также прокомментировал украинизацию Лавры и ситуацию с духовенством московского патриархата, не желающего покидать стены Лавры. Напомним, что из-за расторгнутого договора священнослужители УПЦ МП должны были покинуть Киево-Печерскую Лавру еще 29 марта, однако не сделали этого до сих пор.

Епифаний подчеркнул, что не выступает за то, чтобы выселять монахов из Лавры. Однако есть важный нюанс.

Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской Лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину,

– подчеркнул он.

При этом, по его мнению, украинизация Лавры является неизбежным процессом. Так, ПЦУ уже постоянно совершают богослужения в Верхней Лавре, а со временем будут "мирно и спокойно" молиться и в Нижней.

Протесты под Киево-Печерской Лаврой: последние новости