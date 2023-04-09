Сегодня на территории Лавры ужесточены меры безопасности. Детальнее о том, что происходит в храме – расскажет 24 Канал.

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В Лавре идет служба в Вербное воскресенье

Литургия проходит в Киево-Печерской Лавре под руководством митрополита Епифания.

Блаженнейший владыка вознесет молитвы к Богу за защитников Родины, за победу Украины и за весь наш украинский народ, а также освященной водой окропит ветки вербы, которые верующие в этот день несут в храм Божий,

– сообщали в ПЦУ.

Богослужение ПЦУ в Вербное воскресенье в Киево-Печерской Лавре: смотрите видео

Епифаний поздравил украинцев с Вербным воскресеньем

Митрополит отметил, что во время полномасштабной войны наши герои подражают жертвенности Христовой, сознательно идя на испытания и трудности, часто жертвуя собственной жизнью, чтобы защитить тех, кого любят.

"Понимание их жертвы и наша общая боль помогают нам почувствовать тяжесть этой ноши, этого непростого, но однозначного выбора. И осознав эту жертву, которую ежедневно приносят за нас наши современники, мы можем хотя бы частично приблизиться к пониманию Крестной жертвы Спасителя, добровольно пришедшего на землю, чтобы служить людям, умереть за наши грехи и совершить наше спасение", – написал Епифаний.

Он подчеркнул, что в Вербное воскресенье необходимо прославлять Господа, который даровал нам вечную жизнь, а также молиться за украинских защитников, ныне защищающих нашу жизнь.

Что происходит в Лавре / фото Игорь Захаренко

УПЦ МП остались на улице

В то же время УПЦ МП проводит богослужение по случаю Вербного воскресенья на улице возле Киево-Печерской Лавры.

Священники и поклонники УПЦ МП проводят службу на улице: смотрите видео

Вербное воскресенье в Украине