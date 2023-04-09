Сьогодні на території Лаври посилені заходи безпеки. Детальніше про те, що відбувається у храмі – розповість 24 Канал.

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У Лаврі йде служба у Вербну неділю

Літургія відбувається у Києво-Печерській Лаврі під проводом митрополита Епіфанія.

Блаженніший владика піднесе молитви до Бога за захисників Батьківщини, за перемогу України та за весь наш український народ, а також освяченою водою окропить гілля верби, які віряни в цей день несуть до храму Божого,

– повідомляли у ПЦУ.

Богослужіння ПЦУ у Вербну неділю у Києво-Печерській Лаврі: дивіться відео

Епіфаній привітав українців із Вербною неділею

Митрополит зазначив, що під час повномасштабної війни наші герої наслідують жертовність Христову, свідомо йдучи на випробування й труднощі, часто жертвуючи власним життям, аби захистити тих, кого люблять.

"Розуміння їхньої жертви і наш спільний біль допомагають нам відчути важкість цієї ноші, цього непростого, але однозначного вибору. І усвідомивши цю жертву, яку щоденно приносять за нас наші сучасники, ми можемо бодай частково наблизитися до розуміння Хресної жертви Спасителя, який добровільно прийшов на землю, аби служити людям, померти за наші гріхи й звершити наше спасіння", – написав Епіфаній.

Він наголосив, що у Вербну неділю необхідно прославляти Господа, що дарував нам вічне життя, а також молитися за українських захисників, які нині захищають наше життя.

Що відбувається у Лаврі / фото Ігор Захаренко

УПЦ МП залишились на вулиці

Водночас УПЦ МП проводить богослужіння з нагоди Вербної неділі на вулиці біля Києво-Печерської Лаври.

Священники та прихильники УПЦ МП проводять службу на вулиці: дивіться відео

Вербна неділя в Україні