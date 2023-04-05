Во многих регионах власти призывают соблюдать правила безопасности даже на праздник. 24 Канал подробнее расскажет, что будет с комендантским часом по всей Украине на Пасху. Обратите внимание Теперь самыйкороткийв Украине: в Черкасской области изменили продолжительность комендантского часа Комендантский час на Пасху в Киеве В ночь на 16 апреля комендантский час в Киеве и области продлится, как обычно, с00:00 до 05:00. Власти отметили, что это, в первую очередь, для безопасности украинцев. Однако потребности верующих на Пасху будут полностью удовлетворены. С ночи священнослужители будут проводить службы, транслируемые онлайн. По завершениюкомендантского часа люди смогут пойти в церковь и освятить пасхальную корзину. Начальник КГВА Сергей Попко призвал отнестись к посещению храмов с пониманием военного положения и ответственностью. Не нужно пытаться освятить корзины сразу после окончания комендантского часа. К тому же не нужно скапливаться в больших количествах внутри и возле храмов. Что будет с комендантским часом в Харькове В Харькове также заявили, что не планируют отменять комендантский час на Пасху. Власти особо отметили, что на праздник нужно неукоснительно соблюдать комендантский час, который длитсяс 23:00 до 5:00. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что местным жителям также запрещено посещать кладбища перед праздниками.В первую очередь это касается тех регионов, которые деоккупированы, и где велись боевые действия. Отменят ли комендантский час во Львове на Пасху Изменения в график комендантского часа во Львовской области в период пасхальных праздников вносить не будут. В регионе онбудет продолжаться с 00:00 до 05:00. Обратите внимание! По состоянию на 5 марта не все ОВА объявили о том, будут ли какие-либо изменения относительно комендантского часа на Пасху. Однако 24 Канал продолжает следить за ситуацией и в случае изменений – сообщит. На Днепропетровщине комендантский час отличается В Днепропетровской области продолжительность комендантского часа отличается в зависимости от района. С 21:00 до 4:00 ондействует в: Никопольской городской территориальной общине; Марганецкой городской территориальной общине; Красногригорьевской поселковой территориальной общине(кроме территории Дмитровского старостинского округа); Покровской сельской территориальной общине(кроме Новософиевского старостинского округа); ВышетарасовскомстаростинскомокругеМировскойсельскойтерриториальной общины. Комендантский час с 22:00 до 4:00 длится в: Покровской городской территориальной общине; Томаковской поселковой территориальной общине; Дмитровскомстаростинскомокруге Красногригорьевскойпоселковойтерриториальной общины; НовософиевскомстаростинскомокругеПокровской сельской территориальной общины; Мировской сельской территориальной общине(кроме Вышетарасовского старостинского округа); Первомайской сельской территориальной общине. Каким будет комендантский час на Пасху в других областях Закарпатская область – комендантского часа нет. Винницкая область – с 00:00 до 5:00; Волынская область – с 00:00 до 5:00; Донецкая область – с 21:00 до 5:00; Житомирская область – с 00:00 до 5:00; Запорожская область – с 23:00 до 5:00; Ивано-Франковская область – с 00:00 до 5:00; Кировоградская область – с 23:00 до 5:00; Луганская область – с 21:00 до 5:00; Николаевская область – с 00:00 до 6:00; Одесская область – с 00:00 до 5:00; Полтавская область – 00:00 до 4:00; Ровненская область – с 00:00 до 5:00; Сумская область – с 23:00 до 4:00; Тернопольская область – с 23:00 до 5:00 (от 1 апреля – с 00:00 до 04:00); Херсонская область – с 20:00 до 6:00 Хмельницкая область – с 00:00 до 5:00; Черкасская область – с 00:00 до 4:00; Черновицкая область – с 00:00 до 5:00; Черниговская область – с 23:00 до 4:00 (от 1 апреля – с 00:00 до 4:00). Что запрещено делать в комендантский час Запрещено находиться на улице и в общественных местах, запрещено перемещаться на транспортебез спецпропуска или пешком. Важно! Лучше правильно рассчитывайте свое время и возвращайтесь домой, прежде чем начнет действовать комендантский час. Поскольку лицо, которое будет нарушать комендантский час, могут считать членом диверсионно-разведывательной группы.