Інцидент трапився 11 травня на Львівщині – на викраденому автомобілі 29-річний чоловік майже виїхав в Івано-Франківську область.

До теми Скандал в готелі "Немо": поліція відкрила провадження

Викрадення автомобіля в Сокільниках

Ввечері 11 травня до поліції на Львівщині надійшло повідомлення про викрадення автівки в селі Сокільники. Житель Івано-Франківської області, 29-річний молодик, розбив скло ВАЗівської "дев'ятки", пробрався всередину і втік разом з автомобілем.

Поліція вирушила на перехоплення злочинця і наздогнала чоловіка у селі Лисовичі, що за 80 кілометрів від Сокільників. Проте чоловік не захотів так легко здаватися, і наїхав на поліцейського, який перекрив йому дорогу. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження і його довелося відвезти до лікарні.

Затримання крадія автомобіля / Фото поліції Львівської області

Після цього крадія все ж таки заарештували і висунули йому звинувачення у незаконному заволодінні транспортним засобом. За цією статтею чоловікові загрожує від трьох до п'яти років за ґратами. Крадієві висунули ще одне звинувачення, за яким йому також загрожує до п'яти років ув'язнення – погроза або насильство щодо поліцейського. Наразі триває досудове розслідування, невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід.

Як працює поліція Львівщини: останні новини