По данным СБУ, задержанный – участник агентурной сети ФСБ, которая готовила серию терактов на 9 мая против командования и спецподразделений Сил обороны в Запорожье.

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Накануне сотрудники СБУ задержали двух организаторов российской агентуры во время спецоперации в районах прифронтовых южного региона.

Прятал оружие под кроватью дочери

А теперь задержан их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери обустроил схрон с оружием и боеприпасами.



Мужчину задержали в собственной квартире, где он прятал оружие / Фото СБУ



Оружие мужчина прятал под кроватью дочери / Фото СБУ

Среди изъятого у злоумышленника – автомат Калашникова со снаряженными магазинами, боевые гранаты и большое количество патронов к стрелковому вооружению.

В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружили:

3 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5;

более 800 патронов к стрелковому оружию;

2 дымовые гранаты РГД-55МЧ.



Откуда у мужчины оружие – установит следствие / Фото СБУ

Внимание ! Именно этот арсенал фигуранты планировали использовать для совершения терактов в городе и передовой. Основными целями злоумышленников были представители командования ВСУ и спецназовцы Службы безопасности Украины.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления, в том числе источников поступления оружия в руки фигурантов.