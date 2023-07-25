По данным СБУ, задержанный – участник агентурной сети ФСБ, которая готовила серию терактов на 9 мая против командования и спецподразделений Сил обороны в Запорожье.
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Накануне сотрудники СБУ задержали двух организаторов российской агентуры во время спецоперации в районах прифронтовых южного региона.
Прятал оружие под кроватью дочери
А теперь задержан их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери обустроил схрон с оружием и боеприпасами.
Мужчину задержали в собственной квартире, где он прятал оружие / Фото СБУ
Оружие мужчина прятал под кроватью дочери / Фото СБУ
Среди изъятого у злоумышленника – автомат Калашникова со снаряженными магазинами, боевые гранаты и большое количество патронов к стрелковому вооружению.
В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружили:
- 3 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5;
- более 800 патронов к стрелковому оружию;
- 2 дымовые гранаты РГД-55МЧ.
Откуда у мужчины оружие – установит следствие / Фото СБУ
Злоумышленнику сообщили о подозрении. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления, в том числе источников поступления оружия в руки фигурантов.