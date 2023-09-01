СБУ задержала участника агентурной сети ФСБ с позывным "Фантом". Он четвертый участник агентурной сети, которая на 9 мая 2023 готовила покушение на командование Сил обороны в Запорожской области.

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Оккупанты готовили покушение на командование ВСУ на 9 мая

Украинские силовики предотвратили покушение накануне 9 мая, когда задержали двух организаторов вражеской группы. Впоследствии был разоблачен их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери прятал оружие и боеприпасы

Теперь же украинская спецслужба разыскала четвертого участника, который после серии задержаний его приспешников "залег на дно".

Четвертым фигурантом оказался житель областного центра, бывший военный, владевший навыками стрельбы из снайперской винтовки бесшумной стрельбы "Винторез". Это оружие производят в России и используют прежде всего подразделения спецназа.

Разговор, как агент-снайпер обсуждает с сообщником место тайника и тип оружия для покушения: смотрите видео

Именно с такой винтовки "Фантом" должно было покушаться на командование боевых подразделений ВСУ, воюющих на передовой южного фронта.

Агент ФСБ получил новую задачу

На "Фантома" впоследствии снова вышел представитель ФСБ, поставивший новую задачу – скорректировать вражеский удар по фронтовым позициям ВСУ с применением российских огнеметных систем "Солнцепек".

"Фантом" пытался использовать своих знакомых из фронтовых районов области для сбора разведданных о местах базирования украинских защитников.

СБУ задержала агента-снайпера ФСБ / Фото СБУ

В результате многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали российского агента и тем самым предотвратили вражеский удар по передовым подразделениям ВСУ.

Во время обысков по месту жительства задержанного изъято более полутысячи патронов разного калибра, в том числе патроны 308 win для стрельбы из снайперской винтовки. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.