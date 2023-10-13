Про це пише у своєму телеграм-каналі представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, інформує 24 Канал. Усі зміни ухвалені на засіданні 13 жовтня.

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Які зміни ухвалено

Тож, відтепер перетинати державний кордон може більше водіїв на транспортному засобі ліцензіата. Зокрема, збільшено "ліміт" на наступні категорії:

для вантажних транспортних засобів збільшено з одного до двох;

для пасажирських – з двох до трьох.

Дані зміни внесено "з метою забезпечення дотримання положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)", – відзначив посадовець у своєму повідомленні.

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