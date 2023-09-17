Питання перетину кордону громадянами України регулюється постановою Кабінету Міністрів України №57. Хто саме з чоловіків може виїхати за межі держави, розповідає 24 Канал.

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Кому дозволений виїзд за кордон

Відповідно до постанови Кабміну, виїжджати за кордон мають право такі військовозобов'язані чоловіки:

ті, хто з медичних причин отримали дозвіл на виїзд (через стан здоров'я)

за сімейними обставинами,

за професією,

з метою допомоги ЗСУ,

держслужбовці (однак, після серії яскравих відпусток і гучних скандалів процес виїзду для цієї категорії суттєво ускладнено).

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