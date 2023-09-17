Питання перетину кордону громадянами України регулюється постановою Кабінету Міністрів України №57. Хто саме з чоловіків може виїхати за межі держави, розповідає 24 Канал.
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Кому дозволений виїзд за кордон
Відповідно до постанови Кабміну, виїжджати за кордон мають право такі військовозобов'язані чоловіки:
- ті, хто з медичних причин отримали дозвіл на виїзд (через стан здоров'я)
- за сімейними обставинами,
- за професією,
- з метою допомоги ЗСУ,
- держслужбовці (однак, після серії яскравих відпусток і гучних скандалів процес виїзду для цієї категорії суттєво ускладнено).
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Коли може бути запущена екстрадиція українців
- Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський запропонував започаткувати процес екстрадиції. Йдеться про те, що військовозобов'язаних українців, які незаконно перетнули кордон, можуть екстрадувати додому. Однак, для цього треба провести попередній аналіз, який триватиме декілька місяців.
- У коментарі 24 Каналу Веніславський заявив, що сподіватися на те, що це буде швидко, масово й ефективно навряд чи є підстави.
- Для екстрадиції громадянина України з території інших держав необхідно, щоб було зареєстроване кримінальне провадження, а конкретна особа – отримала статус підозрюваного у кримінальних діях. Тобто має бути зафіксований факт порушення. Зокрема, для цього і здійснюють перевірку рішень ВЛК.
- Цікаво, що процес екстрадиції ще не запустили, однак, у деяких країнах уже відреагували. Так, зокрема, у Чехії, Угорщині, Австрії, а також Німеччині вже заявили, що не збираються видавати "ухилянтів", оскільки це суперечить їхнім внутрішнім законам.
- Тим часом у Польщі наголосили, що видача можлива виключно з дотриманням усіх правил екстрадиції.