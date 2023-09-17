Так звана "загальна мобілізація" діє одночасно по всій території України й триватиме до закінчення воєнного стану. Про це пише 24 Канал.
До теми Екстрадиція з-за кордону і військові е-квитки: як пройде осіння мобілізація 2023 і кого призвуть
Для чого потрібна загальна мобілізаціяЦей механізм дозволяє збільшити кількість військових для ведення оборони країни та створити необхідний резерв.
Чи зміниться мобілізація восени 2023 року
Закон визначає часткову і загальну мобілізацію, тож ніяких "посилених" чи "повних" мобілізацій не існує. Мобілізація відбувається на підставі повісток і для осені 2023 нічого не змінюється.
Попри мобілізацію залишається необхідність підтримувати на плаву українську економіку. Для цього залучені мільйони жінок і чоловіків.
Хто підлягає мобілізації у 2023 році
- чоловіки у віці від 18 до 60 років, які придатні чи обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;
- чоловіки у віці від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвід військової служби;
- чоловіки у віці від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.