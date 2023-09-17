Так звана "загальна мобілізація" діє одночасно по всій території України й триватиме до закінчення воєнного стану. Про це пише 24 Канал.

До теми Екстрадиція з-за кордону і військові е-квитки: як пройде осіння мобілізація 2023 і кого призвуть

Для чого потрібна загальна мобілізація Цей механізм дозволяє збільшити кількість військових для ведення оборони країни та створити необхідний резерв.

Чи зміниться мобілізація восени 2023 року

Закон визначає часткову і загальну мобілізацію, тож ніяких "посилених" чи "повних" мобілізацій не існує. Мобілізація відбувається на підставі повісток і для осені 2023 нічого не змінюється.

Попри мобілізацію залишається необхідність підтримувати на плаву українську економіку. Для цього залучені мільйони жінок і чоловіків.

Хто підлягає мобілізації у 2023 році