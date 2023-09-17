Так называемая "общая мобилизация" действует одновременно по всей территории Украины и будет продолжаться до окончания военного положения. Об этом пишет 24 Канал.

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Для чего нужна всеобщая мобилизация Этот механизм позволяет увеличить количество военных для обороны страны и создать необходимый резерв.

Изменится ли мобилизация осенью 2023 года

Закон определяет частичную и общую мобилизацию, так что никаких "усиленных" или "полных" мобилизаций не существует. Мобилизация происходит на основании повесток и для осени 2023 года ничего не меняется.

Несмотря на мобилизацию, остается необходимость поддерживать на плаву украинскую экономику. Для этого привлечены миллионы женщин и мужчин.

Кто подлежит мобилизации в 2023 году