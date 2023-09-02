Сподіватися на те, що це буде швидко, масово й ефективно навряд чи є підстави. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

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Коли запустять екстрадицію

Екстрадиція – це одна зі складових міжнародної правової допомоги між державами в боротьбі зі злочинністю. Якщо злочинець, який вчинив кримінальну карну діяльність на території однієї країни, перебуває на території іншої країни, то за запитом компетентних органів, які уповноважені відповідними міжнародними угодами, органи тієї країни, на території якої перебуває громадянин України, можуть примусово повернути його на батьківщину.

Для того, аби ми оцінили кількість людей, які можуть бути потенційно в рамках екстрадиції повернені на територію України, треба відповісти на друге питання. Що означає незаконний перетин кордону,

– мовив народний депутат.

Незаконний перетин кордону відбувся або поза пунктами пропуску державного кордону, наприклад, вбрід перейти річку тощо, або ж людина свідомо пред'являє фальшиві документи. Ці випадки потенційно можуть бути заявою для екстрадиції.

Для того, щоб запускати цю процедуру необхідно аби було кримінальне провадження, а також встановлено факт незаконності дій. У рамках розслідування справи, коли зрозуміло, що конкретний громадянин свідомо скористався незаконними механізмами для виїзду з країни, то це може мати місце.

Виїзд за кордон військовозобов'язаних