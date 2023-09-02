Надеяться на то, что это будет быстро, массово и эффективно, вряд ли есть основания. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

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Когда запустят экстрадицию

Экстрадиция – это одна из составляющих международной правовой помощи между государствами в борьбе с преступностью. Если преступник, совершивший уголовную деятельность на территории одной страны, находится на территории другой страны, то по запросу компетентных органов, уполномоченных соответствующими международными соглашениями, органы той страны, на территории которой находится гражданин Украины, могут принудительно вернуть его на родину.

Для того чтобы мы оценили количество людей, которые могут быть потенциально в рамках экстрадиции возвращены на территорию Украины, нужно ответить на второй вопрос. Что означает незаконное пересечение границы,

– сказал народный депутат.

Незаконное пересечение границы произошло или вне пунктов пропуска государственной границы, например, вброд перешли реку и т.д, или человек сознательно предъявляет фальшивые документы. Эти случаи могут быть заявлением для экстрадиции.

Для того чтобы запускать эту процедуру, необходимо, чтобы было уголовное производство, а также был установлен факт незаконности действий. В рамках расследования дела, когда ясно, что конкретный гражданин сознательно воспользовался незаконными механизмами для выезда из страны, это может иметь место.

Выезд за границу военнообязанных