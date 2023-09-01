Соответствующее решение было принято 1 сентября. Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Еще одной категории украинцев разрешили пересекать границу

Мельничук рассказал, что 1 сентября внесли изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Право выезда за границу в случае введения правового режима военного положения предоставили студентам или курсантам, которые:

получают образование по авиационным специальностям,

не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период,

нуждаются в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах, в связи с закрытием воздушного пространства Украины.

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Каким мужчинам призывного возраста можно выезжать за границу

Выехать из Украины даже во время действия военного положения с 1 августа могут мужчины от 18 до 60 лет:

постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;

исключены из военного учета по состоянию здоровья;

которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

которым разрешен выезд за границу через профессию;

которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию России.

Также разрешено пересекать границу военным, имеющим разрешение, и мужчинам и женщинам госслужащим.