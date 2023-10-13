Об этом пишет в своем телеграмм-канале представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, информирует 24 Канал. Все изменения были приняты на заседании 13 октября.

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Какие изменения приняты

Отныне пересекать государственную границу может больше водителей на транспортном средстве лицензиата. В частности, увеличен "лимит" на следующие категории:

для грузовых транспортных средств увеличено с одного до двух;

для пассажирских – с двух до трех.

Данные изменения внесены "в целях обеспечения соблюдения положений Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕУТР)", – отметил чиновник в своем сообщении.

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