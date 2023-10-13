Об этом пишет в своем телеграмм-канале представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, информирует 24 Канал. Все изменения были приняты на заседании 13 октября.
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Какие изменения приняты
Отныне пересекать государственную границу может больше водителей на транспортном средстве лицензиата. В частности, увеличен "лимит" на следующие категории:
- для грузовых транспортных средств увеличено с одного до двух;
- для пассажирских – с двух до трех.
Данные изменения внесены "в целях обеспечения соблюдения положений Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕУТР)", – отметил чиновник в своем сообщении.
Какая ситуация с выездом за границу: последние новости
- С 1 сентября право выезда за границу в случае введения правового режима военного положения предоставили студентам или курсантам, которые получают высшее образование по специальностям, не подлежат призыву и нуждающимся в практической летной подготовке в иностранных учреждениях.
- Выехать за пределы Украины даже во время военного положения могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают за границей, исключены из учета по состоянию здоровья и которым разрешен выезд по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и профессии.
- С 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет. Для них, по словам Федора Вениславского, будут действовать такие же правила пересечения границы, как и для мужчин.
- По семейным обстоятельствам выехать за границу может определенная категория лиц. В частности, многодетные родители несовершеннолетних детей, если родственники жены или мужа нуждаются в постоянном уходе и другие.