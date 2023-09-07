Те, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України, як військовозобов’язаним чоловікам. На цьому наголосив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Дивіться також Мобілізація жінок: хто з 1 жовтня має з'явитися до військкомату і чи випускатимуть за кордон

Наразі обмежень на виїзд для жінок немає

Демченко нагадав, що постанова уряду регламентує обмеження для чоловіків у віці від 18 до 60 років та окремих посадовців.

"На цей час обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено в постанові уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України", – сказав Демченко.

Він підкреслив, що інших обмежень на цей час немає. Водночас речник додав, що, якщо будуть внесені зміни до цих правил, їх будуть дотримуватись.

Якщо будуть такі зміни прийняті й вони наберуть чинності, й в них будуть вказані чіткі категорії, кого це стосується, то прикордонники забезпечать дотримання цих правил,

– резюмував Демченко.

Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що ухвалити певні рішення щодо обмеження виїзду деяких категорій громадян за кордон може військово-політичне керівництво держави, міністерство, яке займається цим питанням, а також уряд.

Контекст обмежень виїзду жінок

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що з 1 жовтня 2023 року для військовозобов'язаних жінок перетин кордону відбуватиметься так само як і для чоловіків.

При цьому він зазначив, що військовозобов'язані жінки зможуть виїжджати за кордон, якщо матимуть право на тимчасовий виїзд.

Решта військовозобов'язаних жінок, які, за словами Веніславського, якщо не матимуть відповідного документу про право на виїзд, будуть обмежені, як чоловіки.