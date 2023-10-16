Собственно, ограничение на выезд за пределы страны распространяется на военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Впрочем, есть определенные исключения, которые могут покидать Украину во время действия военного положения. Кроме того, накануне приняли еще ряд изменений в законодательные акты.

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Пересечение границы во время войны: какие правила

Адвокат и юрист Ario Law Firm Надежды Грищенко отметила, что в законодательстве зафиксированы условия, в основном касающиеся военнообязанных, сопровождающих лиц за границу. Речь идет о своих родителях или родителях жены или мужа, у которых есть инвалидность и т.д.

Это указано в ключевых пунктах 21 и 22 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, где закреплен полный перечень лиц, кого мужчины могут сопровождать и в каком статусе,

– отметила она.

Что касается самостоятельного пересечения государственной границы мужчинами от 18 до 60 лет, то там тоже есть определенные особенности. К примеру, они тоже могут покидать страну, если лицо с инвалидностью, которым они заботятся, уже стоит на консульском учете за пределами нашего государства. Правда, для этого необходимо предоставить соответствующую справку, иметь с собой пакет документов (нотариально заверенные копии), которые этот мужчина должен предъявить в случае сопровождения соответствующего лица.

В то же время следует понимать, что мужчины, сопровождавшие личность с инвалидностью, должны вернуться на территорию Украины не позднее сопровождаемых лиц.

То есть использовать личность для пересечения границы можно, но и вернуться на территорию Украины они должны вместе,

– подчеркнула Грищенко.

Кто из мужчин может пересекать границу

Соответствующий перечень указан в пунктах 21 и 22 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Речь, в частности о:

мужчин с инвалидностью;

мужчин, у которых жена – лицо с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) среди лиц с инвалидностью I или II группы;

родители, опекуны, попечители, названные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины, нуждающиеся в постоянном уходе;

попечители лиц с инвалидностью, которых суд признал недееспособными.

Кроме того, выехать за пределы Украины могут военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. Речь идет о лицах, указанных в первой части статьи 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Изменения, введенные в октябре 2023 года

В пятницу 13 октября Кабмин принял изменения к Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины. Они касаются количества водителей, которые одновременно могут выехать за пределы страны на одном транспортном средстве

Если раньше за границу из этой категории могли выехать один водитель на грузовом транспортном средстве компании, у которой есть лицензия на международные перевозки грузов и пассажиров или два водителя на одном автобусе лицензиата.

То теперь вместо этого новое решение увеличило количество водителей до двух и трех соответственно. Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что изменения обусловлены необходимостью соблюдать положения Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕУТР). К ней Украина присоединилась еще в 2006 году.