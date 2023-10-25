Інцидент стався минулої ночі. Порушником виявився громадянин України, 2002 року народження. Щоб перетнути кордон, він сховався під ковдрою.

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Юнак намагався у незаконний спосіб уникнути проходження прикордонного контролю, оскільки не мав законних підстав для виїзду за межі України. Хлопець сховався у спальному відділенні кабіни вантажного автомобіля, яким керував його батько – 44-річний громадянин України,

– йдеться у повідомленні.



Юнак став буквально людиною-ковдрою, щоб його не помітили прикордонники / Фото Держприкордонслужба

У діях хлопця вбачають ухилянство

Зазначають, що юнака притягнули до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Також у його діях вбачаються ознаки "ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період".

Ба більше, до відповідальності притягнуть і батька хлопця. Як зазначили у Держприкордонслужбі, у діях водія вантажівки, містяться ознаки "незаконного переправлення осіб через державний кордон України".



Батько сховав сина під ковдрою і намагався непомітно перевезти через кордон / Фото Держприкордонслужба

Прикордонники повідомили правоохоронців про виявлення цих фактів.

Увага. За даними МВС станом на початок жовтня в Україні порушено понад 7 тисяч кримінальних проваджень щодо ухилянтів.

Спроби незаконного перетину кордону