Протягом періоду з 2018 по 2021 рік керівництво заводу вчинило дії, що завдали державі збитків, оцінених на суму понад 43 мільйони гривень. Пізніше організатори цієї схеми поетапно передали зазначену суму на рахунки компаній холдингу Григоришина, що функціонують на території Росії.

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Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Як здійснювалися махінації

Для приховування незаконних транзакцій фігуранти оформлювали їх як погашення фінансових зобов’язань заводу перед компаніями російського олігарха. Щоб реалізувати таку махінацію, керівництво запорізького підприємства робило наступні кроки:

Штучно занижувало коефіцієнт для сплати земельного податку. Вносили неправдиві відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Нагадаємо! З 2022 року за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємство перейшло у держвласність на період воєнного стану як стратегічний об'єкт промисловості України.

Повідомлення про підозру

Після викриття фінансових махінацій Служба безпеки ініціювала проведення судово-економічних експертиз. Наразі відповідні висновки експертів підтвердили факти незаконної діяльності фігурантів.

СБУ повідомило про підозру / Фото – СБУ

СБУ працює із подозрюваними / Фото – СБУ

На підставі зібраних доказів фінансовому директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ухилення від сплати податку, вчинене службовою особою підприємства в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб;

службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.