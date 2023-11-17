В течение периода с 2018 по 2021 год руководство завода совершило действия, нанесшие государству ущерб, оцененный на сумму более 43 миллионов гривен. Позже организаторы этой схемы поэтапно передали указанную сумму на счета функционирующих на территории России компаний холдинга Григоришина.

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Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как совершались махинации

Для утаивания незаконных транзакций фигуранты оформляли их как погашение финансовых обязательств завода перед компаниями российского олигарха. Чтобы реализовать такую махинацию, руководство запорожского предприятия предпринимало следующие шаги:

Искусственно занижал коэффициент для уплаты земельного налога. Вносили ложные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.

Напомним! С 2022 по решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку предприятие перешло в госсобственность на период военного положения как стратегический объект промышленности Украины.

Сообщение о подозрении

После разоблачения финансовых махинаций Служба безопасности инициировала проведение судебно-экономических экспертиз. Соответствующие выводы экспертов подтвердили факты незаконной деятельности фигурантов.

СБУ сообщила о подозрении / Фото – СБУ

СБУ работает с подозреваемыми / Фото – СБУ

На основании собранных доказательств финансовому директору и главному бухгалтеру предприятия доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

уклонение от уплаты налога, совершенное должностным лицом предприятия в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц;

служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.