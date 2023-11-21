Відповідні кадри 24 Каналу надали джерела. Варто наголосити, що публікація цього відео не зашкодить роботі українських захисників.

До теми Боєць "Артану" на псевдо "Лютий" розповів деталі рейдів в окупований Крим

Розвідники заінтригували кадрами біля Кримського мосту

Наші джерела в спецпідрозділі "Артан" поділилися цікавим відео, на якому показали Кримський міст. Після цього камера переміщується й демонструє зображення українського прапора на телефоні та напис: "ГУР МО Артан".

Окупантам в Криму передають "привіт": дивіться відео

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