Відповідні кадри 24 Каналу надали джерела. Варто наголосити, що публікація цього відео не зашкодить роботі українських захисників.
До теми Боєць "Артану" на псевдо "Лютий" розповів деталі рейдів в окупований Крим
Розвідники заінтригували кадрами біля Кримського мосту
Наші джерела в спецпідрозділі "Артан" поділилися цікавим відео, на якому показали Кримський міст. Після цього камера переміщується й демонструє зображення українського прапора на телефоні та напис: "ГУР МО Артан".
Окупантам в Криму передають "привіт": дивіться відео
Окупанти в Криму постійно бідкаються на вибухи
- Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму постійно скаржаться на вибухи. До слова, "тривожно" на півострові було й вдень 21 листопада. Окупанти заявили, що у районі Севастополя пролунала серія потужних вибухів, проте повітряну тривогу в Криму не оголошували. Втім, росіяни заявили про нібито "ракетну небезпеку".
- Лунали вибухи в тимчасово окупованому Криму й 17 листопада. Місцеві жителі повідомляли, що гучно вибухало в центрі Севастополя, а також між Бахчисарайським районом і Качинською долиною. Після вибухів у небі помітили гелікоптери й стовп чорного диму, втім, російські загарбники не поспішали коментувати події. Окупаційна влада кілька годин не реагувала на вибухи й лише згодом все ж прокоментувала. Традиційно росіяни заявили про нібито роботу "пе-ве-о". Загарбники повідомили про "дві збиті повітряні цілі", але деталей не розповідали.
- Напередодні, 16 листопада, в Севастополі також було гучно. Місцеві телеграм-канали повідомляли про потужні звуки, які нагадували пуски реактивних бомбометів. Згодом російське міноборони заявило, що півострів нібито атакували трьома безпілотниками. Ясна річ, окупанти повідомили про "успішну роботу ППО" й "ліквідацію" усіх повітряних цілей. Натомість про руйнування інфраструктури або падіння уламків окупаційна адміністрація не заявляла.