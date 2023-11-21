Соответствующие кадры 24 Каналу предоставили источники. Следует отметить, что публикация этого видео не повредит работе украинских защитников.

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Разведчики заинтриговали кадрами возле Крымского моста

Наши источники в спецподразделении "Артан" поделились интересным видео, на котором показали Крымский мост. После этого камера перемещается и демонстрирует изображение украинского флага на телефоне и надпись: "ГУР МО Артан".

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