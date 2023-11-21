Соответствующие кадры 24 Каналу предоставили источники. Следует отметить, что публикация этого видео не повредит работе украинских защитников.
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Разведчики заинтриговали кадрами возле Крымского моста
Наши источники в спецподразделении "Артан" поделились интересным видео, на котором показали Крымский мост. После этого камера перемещается и демонстрирует изображение украинского флага на телефоне и надпись: "ГУР МО Артан".
Оккупантам в Крыму передают "привет": смотрите видео
Оккупанты в Крыму постоянно жалуются на взрывы
- Российские захватчики во временно оккупированном Крыму постоянно жалуются на взрывы. К слову, "тревожно" на полуострове было и днем 21 ноября. Оккупанты заявили, что в районе Севастополя прозвучала серия мощных взрывов, однако воздушную тревогу в Крыму не объявляли. Впрочем, россияне заявили о якобы "ракетной опасности".
- Раздавались взрывы во временно оккупированном Крыму и 17 ноября. Местные жители сообщали, что громко взрывалось в центре Севастополя, а также между Бахчисарайским районом и Качинской долиной. После взрывов в небе заметили вертолеты и столб черного дыма, впрочем, российские захватчики не спешили комментировать события. Оккупационные власти несколько часов не реагировали на взрывы и лишь впоследствии все же прокомментировали. Традиционно россияне заявили о якобы работе "пэ-вэ-о". Захватчики сообщили о "двух сбитых воздушных целях", но деталей не рассказывали.
- Накануне, 16 ноября, в Севастополе тоже было громко. Местные телеграм-каналы сообщали о мощных звуках, напоминавших пуски реактивных бомбометов. Впоследствии российское минобороны заявило, что полуостров якобы атаковали тремя беспилотниками. Естественно, оккупанты сообщили об "успешной работе ПВО" и "ликвидации" всех воздушных целей. О разрушении инфраструктуры или падении обломков оккупационная администрация не заявляла.