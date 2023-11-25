Утім, можливе будівництво тунелю залежить від трьох ключових аспектів. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що спорудження об'єкта буде марним через події, які можуть трапитися у 2024 – 2025 роках.

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Три аспекти будівництва підводного тунелю

Згадаймо, скільки росіяни будували Кримський міст:

початок будівництва – 19 лютого 2016 року;

відкрито автомобільні смуги – 15 травня 2018 року;

відкрито залізничні колії – 23 грудня 2019 року.

Перше, для будівництва тунелю знадобиться набагато більше часу, ресурсів, інвесторів та закладеного бюджету.

Друге, необхідно залучити відповідні компанії, які мають технічні та технологічні можливості. Позаяк Кримський міст також будували з використанням технологій та можливостей західних компаній, які діяли в обхід санкцій, що було суттєвою проблемою.

Зараз санкційна політика жорсткіша. Цікаво буде подивитися на ті китайські компанії, які можуть опинитися під санкціями за таке будівництво,

– сказав Коваленко.

Третє, будівництво Кримського мосту було пов'язане з високими ризиками природного характеру. Зона, у якій його побудовано, не надійна як основа. До 2030 року на мосту повинні були б з'явитися перші ознаки руйнування через нестабільний природний фундамент. Повноцінно у цьому пересвідчитися ми вже не зможемо через завдані удари українських військових. Тому на підводний тунель також впливатимуть особливості тамтешньої місцевості.

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Чи зможуть росіяни втілити проєкт

За словами Коваленка, якщо росіяни все-таки захочуть побудувати підземний тунель, будівництво триватиме роками. Себто, Сили оборони поступово звільняють території, а окупанти ведуть величезне спорудження.

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Вони вважають, що по цьому будівництву не завдаватимуть ударів? А який взагалі сенс у цьому об'єкті? Якщо його не встигнуть добудувати до того моменту, коли Сили оборони України вже будуть біля адміністративної межі Криму та буде зруйнований сам Керченський міст нашими ударами. Я впевнений, що це відбудеться найближчим часом,

– зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Олександр Коваленко наголосив, 2024 – 2025 роки можуть стати вирішальними у цьому питанні. Проєкт будівництва підводного тунелю росіяни справді можуть розробляти, але він існуватиме, щоб востаннє на "кримській темі" взяти грошей з російського бюджету.

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