15 лютого був найважчий день на фронті у новому 2025 році. За добу, лише станом на десяту вечора, відбулося 250 боєзіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Новопавлівському напрямках, передає 24 Канал із посиланням на Deep State.

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Де противник просунувся

За останню добу росіяни мали просування біля 4 населених пунктів на Покровському напрямку.

Ворог мав успіх біля Улаклів: дивіться на карті

Росіяни просунулися поблизу Преображенки: дивіться на карті

Окупанти пройшли вперед у Запоріжжі: дивіться на карті

Загарбники просунулися в Андріївці: дивіться на карті

Також загарбники мали успіх на Новопавлівському напрямку. Там вони просунулися біля Нового Комара і в Новоочеретуватому.

Де розташований Новий Комар: дивіться на карті

Де розташоване Новоочеретувате: дивіться на карті

Сили оборони відбивали механізовані накати у районі Покровська

15 лютого ворог проводив штурмові дії в напрямку Костянтинополя та Улаклів – населених пунктів на Покровському напрямку. Механізовані накати на ці два селища ворог розпочав із самого ранку. Кількість техніки, яка була залучена для атаки на Костянтинопіль, варіюється від 20 до 37 одиниць. Значна частина її була знищена.

"Одна ББМ умудрилася проїхати селище і виїхала на дорогу на Багатир, висадила піхоту і була уражена під час відкату", – розповіли у Deep State.

За даними аналітиків, селище частково зачищено, стабілізаційні дії тривають. Експерти припускають, що, ймовірно, що ворогу не дадуть наразі закріпитися там.

Хоча штурм Улаклів відбувався меншими силами, він виявився для ворога більш результативний. Росіяни для атаки використали від 8 до 10 одиниць техніки. Ворожа піхота розосередилася в східній частині села та закріплюється.

"Даний маневр значно утруднює життя підрозділів Сил Оборони, які перебувають східніше", – підсумували у Deep State.