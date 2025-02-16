15 февраля был самый тяжелый день на фронте в новом 2025 году. За сутки, только по состоянию на десять вечера, произошло 250 боестолкновений. Больше всего враг давил на Покровском и Новопавловском направлениях, передает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Где противник продвинулся

За последние сутки россияне имели продвижение возле 4 населенных пунктов на Покровском направлении.

Враг имел успех возле Улаклов: смотрите на карте

Россияне продвинулись вблизи Преображенки: смотрите на карте

Оккупанты прошли вперед в Запорожье: смотрите на карте

Захватчики продвинулись в Андреевке: смотрите на карте

Также захватчики имели успех на Новопавловском направлении. Там они продвинулись возле Нового Комара и в Новоочеретоватом.

Где расположен Новый Комар: смотрите на карте

Где расположено Новоочеретоватое: смотрите на карте

Силы обороны отражали механизированные накаты в районе Покровска

15 февраля враг проводил штурмовые действия в направлении Константинополя и Улаклов – населенных пунктов на Покровском направлении. Механизированные накаты на эти два поселка враг начал с самого утра. Количество техники, которая была привлечена для атаки на Константинополь, варьируется от 20 до 37 единиц. Значительная часть ее была уничтожена.

"Одна ББМ умудрилась проехать поселок и выехала на дорогу на Багатир, высадила пехоту и была поражена во время отката", – рассказали в Deep State.

По данным аналитиков, поселок частично зачищен, стабилизационные действия продолжаются. Эксперты предполагают, что, вероятно, что врагу не дадут пока закрепиться там.

Хотя штурм Улаклив происходил меньшими силами, он оказался для врага более результативен. Россияне для атаки использовали от 8 до 10 единиц техники. Вражеская пехота рассредоточилась в восточной части села и закрепляется.

"Данный маневр значительно затрудняет жизнь подразделений Сил Обороны, которые находятся восточнее", – подытожили в Deep State.