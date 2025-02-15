Стоит отметить, что российские военные пытались провести штурмовые действия с помощью бронетехники, поэтому для проведения атаки привлекли танк и две БМП. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 110 ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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Как ВСУ удалось отразить российский штурм

В 110-й отдельной механизированной бригаде говорят, что Силы обороны смогли отразить штурмовые действия военных российской армии у Великой Новоселки благодаря FPV-дронам и работе артиллерии.

Благодаря точной работе нашей артиллерии и FPV-дронов все бронемашины противника были остановлены и сожжены. Российская офензива провалилась,

– добавляют в 110-й ОМБр.

Силы обороны отбили штурм россиян вблизи Великой Новоселки: видео 110-й ОМБр

Отметим, что украинские военные отошли из Великой Новоселки, а россияне оккупировали населенный пункт. Однако, вероятно, они загнали себя "в тупик" из-за реки Мокрые Ялы, которую фактически невозможно форсировать. Этот процесс оккупантам усложнит артиллерийский огонь ВСУ.