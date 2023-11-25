Однако, возможное строительство тоннеля зависит от трех ключевых аспектов. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что сооружение объекта будет напрасным из-за событий, которые могут произойти в 2024 – 2025 годах.
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Три аспекта строительства подводного тоннеля
Вспомним, сколько россияне строили Крымский мост:
- начало строительства – 19 февраля 2016;
- открыты автомобильные полосы – 15 мая 2018 года;
- открыты железнодорожные пути – 23 декабря 2019 года.
Первое, для строительства тоннеля потребуется гораздо больше времени, ресурсов, инвесторов и заложенного бюджета.
Во-вторых, необходимо привлечь соответствующие компании, обладающие техническими и технологическими возможностями. Крымский мост также строили с использованием технологий и возможностей западных компаний, которые действовали в обход санкций, что было существенной проблемой.
Сейчас санкционная политика более жесткая. Интересно будет посмотреть на те китайские компании, которые могут оказаться под санкциями за такое строительство.
– сказал Коваленко.
В-третьих, строительство Крымского моста было связано с высокими рисками природного характера. Зона, в которой он построен, не надежна как основа. К 2030 году на мосту должны были появиться первые признаки разрушения из-за нестабильного природного фундамента. Полноценно в этом убедиться мы уже не сможем из-за нанесенных ударов украинских военных. Поэтому на подводный тоннель также будут влиять особенности местности.
Коваленко о возможном строительстве подводного тоннеля под Керченским заливом: смотреть видео
Смогут ли россияне реализовать проект
По словам Коваленко, если россияне все-таки захотят построить подземный тоннель, строительство будет длиться годами. То есть Силы обороны постепенно освобождают территории, а оккупанты ведут огромное сооружение.
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Они считают, что по этому строительству не будут наносить удары? А какой вообще смысл в этом объекте? Если его не успеют достроить до того момента, когда Силы обороны Украины уже будут у административного предела Крыма и разрушен сам Керченский мост нашими ударами. Я уверен, что это произойдет в ближайшее время,
– заметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
Александр Коваленко подчеркнул, что 2024 – 2025 годы могут стать решающими в этом вопросе. Проект строительства подводного тоннеля россияне действительно могут разрабатывать, но он будет существовать, чтобы в последний раз на "крымской теме" взять денег из российского бюджета.
Детали тайных переговоров России и Китая
- The Washington Post со ссылкой на перехват украинских спецслужб пишет, что Россия с помощью Китая хочет построить туннель, который соединил бы Крым и страну-агрессора и защитил бы от украинских атак.
- По данным издания, переговоры о его строительстве уже велись. В них принимали участие бизнесмены из Москвы и Пекина, имеющие связи в правительстве.
- В России очень эмоционально отреагировали на публикацию Washington Post. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "чепухой" публикацию издания. Он сказал, что "такое даже не стоит комментировать".