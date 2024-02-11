Яка буде погода найближчими днями, коли прийде похолодання, і чи чекати лютих морозів, передає 24 Канал.

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Чи будуть тріскучі морози найближчими днями

Синоптики спрогнозували, яка ж буде погода в наступні три доби. Зокрема, упродовж 11 – 13 лютого. Зазначили, що часом очікується невеликий і помірний дощ. До речі, в неділю у північних та східних областях з мокрим снігом, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

Також 11 лютого на більшій частині території України туман. Окрім того, в неділю – вівторок лютого на дорогах у північних і східних областях місцями ожеледиця.

Вночі неділі на Сході та Північному Сході близько 0, вдень – від 3 до 8 градусів тепла. На решті території 7 – 12. Втім, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму навіть до +16.

12 – 13 лютого в Україні, крім Півдня, підвищення температури, вдень 13 лютого – зниження на 3 – 6 градусів,

– попередили в Укргідрометцентрі.

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Орієнтовний прогноз погоди на 13 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, щонайменше до 15 лютого різкого повернення тріскучих морозів в Україні, ймовірно, не буде. Ба більше, жодні морози як вдень, так і вночі поки ніде не очікуються.

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Орієнтовний прогноз погоди на 15 лютого / Скриншот Укргідрометцентру

До речі Яку весну українцям напророкував львівський бабак Роман: неочікуваний прогноз

Це цікаво! Раніше синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що наприкінці першої декади лютого й після 20 числа можливі короткочасні періоди похолодання. Втім, без сильних морозів.