В яких областях чекати опадів цієї неділі, де пригріє до +16 градусів, пише 24 Канал. До речі, морозів, ймовірно, не буде ніде навіть вночі.

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Яка буде погода 11 лютого

На Півдні та в більшості центральних областей без істотних опадів. Тим часом на решті території України очікується невеличкий дощ, вночі на Півночі з мокрим снігом, на Сході – помірний мокрий сніг.

Окрім того, на більшій частині території вночі та вранці спостерігатиметься туман. Також у північних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер буде південний, південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі 1 – 6 тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 7 – 9 градусів. Тільки на Сході та Північному Сході близько 0.

Вдень у північних та східних областях 3 – 8 тепла, на решті території 7 – 12, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 11 – 16 тепла,
– зазначили синоптики.

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погода на 11 лютогоПрогноз погоди на 11 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

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Температура в містах

  • Київ – +1…+3
  • Ужгород – +12…+14
  • Львів – +11…+13
  • Івано-Франківськ – +12…+14
  • Тернопіль – +10…+12
  • Чернівці – +12…+14
  • Хмельницький – +10…+12
  • Луцьк – +9…+11
  • Рівне – +9…+11
  • Житомир – +6…+8
  • Вінниця – +12…+14
  • Одеса – +15…+17
  • Миколаїв – +13…+14
  • Херсон – +12…+14
  • Сімферополь – +14…+16
  • Кропивницький – +12…+14
  • Черкаси – +10…+12
  • Чернігів – +3…+5
  • Суми – +3…+5
  • Полтава – +5…+7
  • Дніпро – +9…+11
  • Запоріжжя – +11…+13
  • Донецьк – +7…+9
  • Луганськ – +1…+3
  • Харків – +4...+6