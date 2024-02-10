В яких областях чекати опадів цієї неділі, де пригріє до +16 градусів, пише 24 Канал. До речі, морозів, ймовірно, не буде ніде навіть вночі.

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Яка буде погода 11 лютого

На Півдні та в більшості центральних областей без істотних опадів. Тим часом на решті території України очікується невеличкий дощ, вночі на Півночі з мокрим снігом, на Сході – помірний мокрий сніг.

Окрім того, на більшій частині території вночі та вранці спостерігатиметься туман. Також у північних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер буде південний, південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі 1 – 6 тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 7 – 9 градусів. Тільки на Сході та Північному Сході близько 0.

Вдень у північних та східних областях 3 – 8 тепла, на решті території 7 – 12, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 11 – 16 тепла,

– зазначили синоптики.

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Прогноз погоди на 11 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

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Температура в містах