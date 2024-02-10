В каких областях ждать осадков в это воскресенье, где пригреет до +16 градусов, пишет 24 Канал. Кстати, морозов, вероятно, не будет нигде даже ночью.

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Какая будет погода 11 февраля

На Юге и в большинстве центральных областей без существенных осадков. Между тем на остальной территории Украины ожидается небольшой дождь, ночью на севере с мокрым снегом, на востоке – умеренный мокрый снег.

Кроме того, на большей части территории ночью и утром будет наблюдаться туман. Также в северных и восточных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер будет южный, юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью 1 – 6 тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 7 – 9 градусов. Только на Востоке и Северо-Востоке около 0.

Днем в северных и восточных областях 3 – 8 тепла, на остальной территории 7 – 12, на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и в Крыму 11 – 16 тепла,

– отметили синоптики.

Интересно Сильные морозы еще будут или уже нет: синоптик дал четкий ответ

Прогноз погоды на 11 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

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Температура в городах