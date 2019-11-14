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      Скандал в "Слуге народа": депутат заявляет о задержании ее мужа из-за голосования

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      Моего мужа задержали из-за моих голосований, – депутат "Слуги народа"
      Моего мужа задержали из-за моих голосований, – депутат "Слуги народа" / Скриншот из видео Факты ICTV

      Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвиняет власть в задержании своего мужа Алексея Алякина. Она утверждает, что все из-за ее голосования вопреки позиции фракции.

      Ее мужа задержали "по поручению одного из замов Администрации Президента", об этом Скороход сказала во время своего выступления в Верховной Раде.

      Что еще происходит в "Слуге народа": Арахамия анонсирует ротацию недобросовестных нардепов в комитетах

      Депутат утверждает, что основанием для этого стали "ее голосования в зале, отстаивание государственной собственности ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли".

      Сегодня за мои политические предпочтения, мои политические видения и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов главы Администрации Президента, одного из замов генерального прокурора Касько... моего мужа задержали незаконно,
      – заявила она.

      Скороход убеждает, что "решение о задержание незаконное, а поводом стал запрос Российской Федерации 2017 года". Она также обратилась к президенту с призывом дать поручение ГБР и провоохранителям "прекратить беспредел" и "давление на нее и семью".

      Отметим, это не первое резкое заявление Скороход. Во время одного из пленарных заседаний она расплакалась из-за игнорирования ее правок.

      "Когда мы шли с командой и отстаивали президента на выборах, никто не думал, что потом нас будут ломать через колено и действовать теми методами, которые сейчас делаются", – сказала Скороход.

      На ее выступление часть нардепов, в частности от "Европейской солидарности" и "Батькивщины", ответили аплодисментами и криками "Ганьба!".

      Мы не знаем, в чем дело, – Арахамия

      После выступления депутата председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал "называть вещи своими именами"

      Если вы сейчас зайдете в гугл и гражданского мужа госпожи Скороход загуглите просто – вы все поймете. Мы как политическая партия к этому не имеем никакого отношения. Мы сейчас не знаем, в чем дело,
      – сказал он.

      В то же время Арахамия отметил, что Скороход "неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала денежную материальную помощь".

      Заместитель генерального прокурора Виталий Касько пока не подтвердил, но и не опроверг информацию о задержании Алексея Алякина, пишет "Украинская правда".

      А тем временем: Дубинский раздает в Раде футболки с надписью "Мама любит скорость"

      Кто такой Алексей Алякин?

      Бывший владелец российского банка "Пушкино", объявлен российскими властями в розыск по подозрению в мошенничестве. Он находился в Украине под экстрадиционным арестом, однако впоследствии его перевели под домашний арест. При этом суд обязал Миграционную службу предоставить ему украинское гражданство.

      В августе 2018 года его задержали в Одесской области, однако украинский суд отказал российскому МИД в экстрадиции и обязал вернуть отмененное ранее украинское гражданство.

      Смотрите видео выступления Анны Скороход в Верховной Раде

      Кто такая Анна Скороход?29-летняя Анна Скороход прошла в Верховную Раду по округу №93 (Мироновка Киевской области). Раньше она была менджером строительного комбината "Прогресс". Ее называют гражданской женой российского банкира Алексея Алякина, сбежавшего в Украину.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Анна Скороход Новости политики Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Скандал Давид Арахамия Президент Украины
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