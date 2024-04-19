О мобилизации женщин много говорят, однако в соответствии с законодательством, женщины могут стать в ряды ВСУ только добровольно. Однако в новом законе говорится об условиях призыва для женщин, передает 24 Канал.

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Когда женщину могут мобилизовать

Украинских женщин могут призвать к службе в армии только по добровольному согласию.

В то же время все женщины с медицинской или фармацевтической специальностью должны стать на воинский учет К ним относятся женщины-медики от 18 до 60 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья. При этом воинский учет не означает обязательную мобилизацию женщин.

По закону о мобилизации, женщин, которые стоят на воинском учете, во время военного положения могут призвать на службу также только по собственному желанию.

Женщины, которые имеют образование связанное с военно-учетной специальностью, из утвержденного списка Минобороны, не обязаны становиться на воинский учет. Они также могут делать это добровольно.

В законе говорится и о гендерном равенстве в армии. Согласно ему, женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами, в одинаковых условиях принимаются на службу по контракту, призываются и проходят военную службу.

Обязаны ли женщины проходить базовую военную подготовку

Мужчины с 18 до 25 лет обязательно должны пройти базовую военную службу. Это общевойсковая и профессиональная подготовка, которая в военное время будет длиться 3 месяца. Женщины также могут проходить базовую военную подготовку, но только добровольно.

Для этого они должны быть пригодны по состоянию здоровья и достичь возраста от 18 до 25 лет.

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