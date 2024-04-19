О мобилизации женщин много говорят, однако в соответствии с законодательством, женщины могут стать в ряды ВСУ только добровольно. Однако в новом законе говорится об условиях призыва для женщин, передает 24 Канал.
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Когда женщину могут мобилизовать
Украинских женщин могут призвать к службе в армии только по добровольному согласию.
В то же время все женщины с медицинской или фармацевтической специальностью должны стать на воинский учет К ним относятся женщины-медики от 18 до 60 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья. При этом воинский учет не означает обязательную мобилизацию женщин.
По закону о мобилизации, женщин, которые стоят на воинском учете, во время военного положения могут призвать на службу также только по собственному желанию.
Женщины, которые имеют образование связанное с военно-учетной специальностью, из утвержденного списка Минобороны, не обязаны становиться на воинский учет. Они также могут делать это добровольно.
В законе говорится и о гендерном равенстве в армии. Согласно ему, женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами, в одинаковых условиях принимаются на службу по контракту, призываются и проходят военную службу.
Обязаны ли женщины проходить базовую военную подготовку
Мужчины с 18 до 25 лет обязательно должны пройти базовую военную службу. Это общевойсковая и профессиональная подготовка, которая в военное время будет длиться 3 месяца. Женщины также могут проходить базовую военную подготовку, но только добровольно.
Для этого они должны быть пригодны по состоянию здоровья и достичь возраста от 18 до 25 лет.
Кто имеет право на бронирование
- Нормы закона начнут действовать через месяц после подписи документа президентом, то есть – 18 мая. Отныне в Украине изменились некоторые правила для мобилизованных, в частности нормы относительно ограниченно годных и военнообязанных, которые имеют отсрочку.
- По новому закону, бронированию от мобилизации подлежат чиновники категории "А", главы областных и районных советов, сельские поселковые и городские головы. Чиновники категории "Б" и органов местного самоуправления – не более 50% от количества военнообязанных.
- Кроме того, право бронь имеют конечные бенефициары критически важных предприятий, учреждений и организаций, даже если они там не работают. В перечень критически важных отнесли также работников сферы культуры и медиа.