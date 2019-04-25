Как повлияет на топ-чиновников новый закон о языке: ответ Подоляк

Согласно новому закону о государственном языке в Украине создадут специальную Нацкомиссию. Она будет организовывать и проводить экзамен на уровень владения украинским, по результатам которого будет выдавать соответствующие сертификаты. Список людей, которым требуется сертифицирование, будет четко указан в законе. Среди них, в частности, государственные служащие.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказала автор законопроекта о языке, народный депутат Ирина Подоляк.

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Журналистка 24 канала спросила у Ирины Подоляк, каким образом можно влиять на тех топ-чиновников, которые не владеют государственным языком и привела пример министра внутренних дел Арсена Авакова.

Народный депутат отметила, что ни один закон не имеет обратной силы. Арсен Аваков, например, уже сейчас публично в Верховой Раде, на пресс-конференциях или на официальных мероприятиях пытается говорить на украинском.

Это не может быть предметом издевательств. Это требует поддержки и уважения. Надо понимать: человек жил в определенных обстоятельствах, она пытается усовершенствоваться,

– подчеркнула она.

По ее словам, чтобы претендовать на государственную должность в следующем правительстве, тем, кто недостаточно владеет украинским, придется нанять себе учителя. Тогда такой человек может углубить свои знания государственного языка, сдать экзамены и получить соответствующий сертификат.

"Пока это можно сделать частным образом. Ведь осенью у нас еще не заработают все институты. Полгода уйдет только на создание Нацкомиссии по вопросам государственного языка (будет заниматься согласованием правописания, развитием терминологии, отвечать за сертифицирование) и института уполномоченного", – пояснила Подоляк.

И добавила, что очень многие нормы закона о языке вступают в действие в срок от 1,5 до 3 лет – чтобы эту специфическую украинскую ситуацию сделать менее нервной для людей.



Что предусматривает новый закон о языке