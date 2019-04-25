19:39
25 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Новые "победы" Зеленского. Политическое будущее Порошенко
      Вєсті.UA
      20:48, 24 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Как повлияет на топ-чиновников новый закон о языке: ответ Подоляк

      37 Читати новину українською
      Ирина Подоляк входит во фракцию "Самопомич"
      Ирина Подоляк входит во фракцию "Самопомич" / samopomich.ua

      Согласно новому закону о государственном языке в Украине создадут специальную Нацкомиссию. Она будет организовывать и проводить экзамен на уровень владения украинским, по результатам которого будет выдавать соответствующие сертификаты. Список людей, которым требуется сертифицирование, будет четко указан в законе. Среди них, в частности, государственные служащие.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказала автор законопроекта о языке, народный депутат Ирина Подоляк.

      Читайте также: В Украине приняли закон о языке: появилась язвительная реакция России

      Журналистка 24 канала спросила у Ирины Подоляк, каким образом можно влиять на тех топ-чиновников, которые не владеют государственным языком и привела пример министра внутренних дел Арсена Авакова.

      Народный депутат отметила, что ни один закон не имеет обратной силы. Арсен Аваков, например, уже сейчас публично в Верховой Раде, на пресс-конференциях или на официальных мероприятиях пытается говорить на украинском.

      Это не может быть предметом издевательств. Это требует поддержки и уважения. Надо понимать: человек жил в определенных обстоятельствах, она пытается усовершенствоваться,
      – подчеркнула она.

      По ее словам, чтобы претендовать на государственную должность в следующем правительстве, тем, кто недостаточно владеет украинским, придется нанять себе учителя. Тогда такой человек может углубить свои знания государственного языка, сдать экзамены и получить соответствующий сертификат.

      "Пока это можно сделать частным образом. Ведь осенью у нас еще не заработают все институты. Полгода уйдет только на создание Нацкомиссии по вопросам государственного языка (будет заниматься согласованием правописания, развитием терминологии, отвечать за сертифицирование) и института уполномоченного", – пояснила Подоляк.

      И добавила, что очень многие нормы закона о языке вступают в действие в срок от 1,5 до 3 лет – чтобы эту специфическую украинскую ситуацию сделать менее нервной для людей.

      Закон про мову
      Что предусматривает новый закон о языке

       

       

      blog_ava
      Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день – традиции и обычаи украинцев
      сегодня
      60451
      Теги: Новости Украины языковый вопрос Подоляк Ирина Игоревна Законодательство Украинский язык
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Закон про мову: що змінилося?
      сегодня , 19:02 Закон про мову: що змінилося?
      Артем Овдієнко
      Чрезвычайное положение в Египте, безопасно ли там туристам
      сегодня , 19:01 Чрезвычайное положение в Египте, безопасно ли там туристам
      Яніна Ткачук 217
      Україна опинилась у шизофренії, або Чому випустили Савченко та Рубана
      сегодня , 18:30 Україна опинилась у шизофренії, або Чому випустили Савченко та Рубана
      Дмитро Гнап 150
      Как Рада голосовала за закон о государственном языке
      сегодня , 18:18 Как Рада голосовала за закон о государственном языке
      Ірина Поліщук 262
      Историческое решение: как на закон об украинском языке отреагировали политики и известные люди
      сегодня , 18:04 Историческое решение: как на закон об украинском языке отреагировали политики и известные люди
      1363
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Новый скандал с Join UP: украинские туристы на ночь застряли в аэропорту
       10 апреля , 13:55
      Итальянский гранд предложил интересный бартер главной звезде
       8 января , 13:00
      КрАЗ сделал подарок украинским военным: фото
       8 января , 15:59
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук