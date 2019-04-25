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      В Украине приняли закон о языке: появилась язвительная реакция России

      189 Читати новину українською
      Россия с возмущениями отреагировали на принятие закона об украинском языке
      Россия с возмущениями отреагировали на принятие закона об украинском языке / Коллаж 24 канала

      В России сделали дерзкое заявление о принятии Верховной Радой Украины закона о государственном языке. Страна-агрессор назвала его скандальным и убеждена, что закон якобы предусматривает принудительную украинизацию, противоречит Конституции и запрещает русский язык.

      Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова сказала, что принятый закон является "законом о принудительной украинизации, фактически тотальной", пишет ТАСС.

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      Она даже убеждена, что положения закона якобы "предусматривают значительные ограничения, а в многих случаях и прямой запрет на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни".

      По словам Захаровой, многие положения закона вроде бы противоречат международно-правовым нормам, а также конституции Украины.

      Не забыла представительница РФ вспомнить и о Минских договоренностях по Донбассу, которые Москва упорно игнорирует несколько лет. Она заявила, что законопроект противоречит Минскому соглашению, где зафиксировано "право на языковое самоопределение, а это якобы осложнит мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Заметим, если бы Россия забрала свои войска из Украины и перестала снабжать пророссийских боевиков оружием, на Востоке уже давно царил бы мир.

      Мы имеем дело с решением, которое лишь усиливает раскол украинского общества, еще больше отдалит перспективы урегулирования кризиса,
      – заявила Захарова.

      В то же время, глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, комментируя принятие закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, даже пригрозил расколом Украины. По его словам, сегодняшнее решение Рады может привести к отделению юго-восточных регионов.

      "Сейчас Киев предлагает Донецку и Луганску вернуться в Украину, где нет места русскому языку, русским школам и детским садам, нормальным отношениям с Россией, памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. Феноменальная глупость, которая рано или поздно действительно может привести к тому, что Украина потеряет юго-восток, и здесь дело совершенно точно не в каком-то вмешательстве России, не в какой-то нашей специфической позиции, а в том, что сама Украина, нынешняя власть делает такие роковые ошибки, что создают угрозу для ее территориальной целостности", – сказал Косачев.

      Что меняет новый закон о языке?
      25 апреля парламент проголосовал за законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон меняет языковую политику и условия ее реализации.

      На украинском языке должны будут разговаривать все граждане страны и те, кто хочет стать гражданином государства. На украинском будут говорить в публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Это, в частности, касается и медицинской помощи, и обслуживания в транспорте и в публичных заведениях. Компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/или английском языке или на языках Евросоюза. В театральных представлениях и при дубляже кинофильмов, на телевидении, интернете и печатных СМИ также будут использовать украинский.


      Новый закон о языке: что он предусматривает

       


       

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины языковый вопрос Законодательство Верховная Рада Новости политики Украинский язык
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