В Україні прийняли закон про мову: з'явилась уїдлива реакція Росії

У Росії зробили зухвалу заяву про прийняття Верховної Радою України закону про державну мову. Країна-агресор назвала його скандальним і переконана, що закон нібито передбачає примусову українізацію, суперечить Конституції і забороняє російську мову.

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова сказала, що прийнятий закон є "законом про примусову українізацію, фактично тотальну", пише ТАСС.

Читайте також: Хто не проголосував за закон про державну мову: список

Вона навіть переконана, що положення закону нібито "передбачають значні обмеження, а в багатьох випадках і пряму заборона на використання російської мови, мов національних меншин в різних сферах суспільного життя".

За словами Захарової, багато положень закону начебто суперечать міжнародно-правовим нормам, а також конституції України.

Не забула представниця РФ згадати і про Мінські домовленості щодо Донбасу, які Москва вперто ігнорує кілька років. Вона заявила, що законопроект суперечить Мінській угоді, де зафіксовано "право на мовне самовизначення, а це нібито ускладнить мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Зауважимо, якби Росія забрала свої війська з України та перестала забезпечувати проросійських бойовиків зброєю, на Сході вже давно панував би мир.

Ми маємо справу з рішенням, яке лише посилює розкол українського суспільства, ще більше віддалить перспективи врегулюваня кризи,

– заявила Захарова.

Водночас, глава комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачов коментуючи прийняття закону про забезпечення функціонування української мови як державної, навіть пригрозив розколом України. За його словами, сьогоднішнє рішення Ради може призвести до відокремлення південно-сходних регіонів.

"Зараз Київ пропонує Донецьку і Луганську повернутися в Україну, де немає місця російській мові, російським школам і дитячим садкам, нормальних відносин з Росією, пам'яті про Велику Вітчизняну війну та її героїв. Феноменальна дурість, яка рано чи пізно дійсно може привести до того, що Україна втратить південний схід, і тут справа абсолютно точно не в якомусь втручанні Росії, не в якійсь нашій специфічній позиції, а в тому, що сама Україна, нинішня влада робить такі фатальні помилки, що створюють загрозу для її територіальної цілісності", – сказав Косачев.

Що змінює новий закон про мову? 25 квітня парламент проголосував за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон змінює мовну політику та умови її реалізації.



Українською мовою повинні будуть розмовляти всі громадяни країни та ті, хто хоче стати громадянином держави. Українською говоритимуть у публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і обслуговування в транспорті, і у публічних закладах. Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою або мовами Євросоюзу. У театральних виставах та при дубляжі кінофільмів, на телебаченні, інтернеті та друкованих ЗМІ також використовуватимуть українську.







Новий закон про мову: що він передбачає



