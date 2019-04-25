19:48
25 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
      Вєсті Кремля
      21:41, 24 квітня
      Вєсті.UA: Нові "перемоги" Зеленського. Політичне майбутнє Порошенка
      Вєсті.UA
      20:45, 24 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      В Україні прийняли закон про мову: з'явилась уїдлива реакція Росії

      1075 Читать новость на русском
      Росія з обуреннями відреагували на прийняття закону про українську мову
      Росія з обуреннями відреагували на прийняття закону про українську мову / Колаж 24 каналу

      У Росії зробили зухвалу заяву про прийняття Верховної Радою України закону про державну мову. Країна-агресор назвала його скандальним і переконана, що закон нібито передбачає примусову українізацію, суперечить Конституції і забороняє російську мову.

      Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова сказала, що прийнятий закон є "законом про примусову українізацію, фактично тотальну", пише ТАСС.

      Читайте також: Хто не проголосував за закон про державну мову: список

      Вона навіть переконана, що положення закону нібито "передбачають значні обмеження, а в багатьох випадках і пряму заборона на використання російської мови, мов національних меншин в різних сферах суспільного життя".

      За словами Захарової, багато положень закону начебто суперечать міжнародно-правовим нормам, а також конституції України. 

      Не забула представниця РФ згадати і про Мінські домовленості щодо Донбасу, які Москва вперто ігнорує кілька років. Вона заявила, що законопроект суперечить Мінській угоді, де зафіксовано "право на мовне самовизначення, а це нібито ускладнить мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Зауважимо, якби Росія забрала свої війська з України та перестала забезпечувати проросійських бойовиків зброєю, на Сході вже давно панував би мир.

      Ми маємо справу з рішенням, яке лише посилює розкол українського суспільства, ще більше віддалить перспективи врегулюваня кризи,
      – заявила Захарова.

      Водночас, глава комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачов коментуючи прийняття закону про забезпечення функціонування української мови як державної, навіть пригрозив розколом України. За його словами, сьогоднішнє рішення Ради може призвести до відокремлення південно-сходних регіонів.

      "Зараз Київ пропонує Донецьку і Луганську повернутися в Україну, де немає місця російській мові, російським школам і дитячим садкам, нормальних відносин з Росією, пам'яті про Велику Вітчизняну війну та її героїв. Феноменальна дурість, яка рано чи пізно дійсно може привести до того, що Україна втратить південний схід, і тут справа абсолютно точно не в якомусь втручанні Росії, не в якійсь нашій специфічній позиції, а в тому, що сама Україна, нинішня влада робить такі фатальні помилки, що створюють загрозу для її територіальної цілісності", – сказав Косачев.

      Що змінює новий закон про мову? 25 квітня парламент проголосував за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон змінює мовну політику та умови її реалізації.

      Українською мовою повинні будуть розмовляти всі громадяни країни та ті, хто хоче стати громадянином держави. Українською говоритимуть у публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і обслуговування в транспорті, і у публічних закладах. Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою або мовами Євросоюзу. У театральних виставах та при дубляжі кінофільмів, на телебаченні, інтернеті та друкованих ЗМІ також використовуватимуть українську.



      Новий закон про мову: що він передбачає

       


       

      blog_ava
      Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (інфографіка)
      сьогодні
      13233
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія мовне питання Новини політики Верховна Рада Законодавство Українська мова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Стояли за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      сьогодні , 19:42 Стояли за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      Дмитро Гнап 52
      Закон про мову: що змінилося?
      сьогодні , 19:02 Закон про мову: що змінилося?
      Артем Овдієнко
      Надзвичайний стан в Єгипті: чи безпечно там туристам
      сьогодні , 19:01 Надзвичайний стан в Єгипті: чи безпечно там туристам
      Яніна Ткачук 1752
      Україна опинилась у шизофренії, або Чому випустили Савченко та Рубана
      сьогодні , 18:30 Україна опинилась у шизофренії, або Чому випустили Савченко та Рубана
      Дмитро Гнап 465
      Як Рада голосувала за закон про державну мову
      сьогодні , 18:18 Як Рада голосувала за закон про державну мову
      Ірина Поліщук 1114
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук