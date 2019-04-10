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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Перші 10 рішень Зеленського: що зробить та кого призначить кандидат у разі перемоги

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      Якими будуть перші десять рішень Зеленського
      Якими будуть перші десять рішень Зеленського / Фото з відкритих джерел

      Якщо шоумен Володимир Зеленський переможе у другому турі виборів президента України, то проводитиме прямі переговори з Росією. У них також братимуть участь міжнародні партнери, а бойовики та Віктор Медведчук – ні.

      Про перші десять рішень Зеленського як президента розповіли ідеолог його передвиборної кампанії Руслан Стефанчук та експерт штабу з економічних питань Данило Гетманцев, пише LIGA.net.

      Читайте також: Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм

      У штабі Зеленського обіцяли, що шоумен ще до другого туру представить виборцям свою команду та план дій на перші 100 днів. Точні дати оголошення масштабного плану кандидата у президенти наразі не назвали. Однак наразі без деталей там озвучили основні завдання для Зеленського, якщо йому вдаться зайняти головну посаду в країні. 

      Якими будуть перші десять рішень Зеленського:

      1. Запросить Великобританію і США в нормандський формат.

        Команда Зеленського готує візити до канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і президента США Дональда Трампа. Зеленський готовий до прямих переговорів із Росією за участю міжнародних партнерів, а з бойовиками "ЛНР" і "ДНР" переговорів не буде. Також він збирається вивести з переговорного процесу Віктора Медведчука.
         
      2. Усуне "конкуренцію" між Міноборони і Генштабом.
         
      3. Призначить чесних суддів Вищого антикорупційного суду. Зеленський довіряє результатам конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів.
         
      4. Запропонує Верховній Раді ухвалити закон про медіацію. Зеленський вважає, що у людини повинен бути вибір: йти в суд чи використати альтернативний спосіб вирішення спору.
         
      5. Внесе у Раду економічний блок законопроектів: 5%-ва податкова амністія з 2020 року, податок на виведений капітал і Служба фінансових розслідувань, міжнародний обмін податковою інформацією.
         
      6. Внесе кандидатури голів Міноборони, МЗС, СБУ та ГПУ: імена озвучить до 19 квітня.

        Неофіційно "Лізі" назвали такі імена: МЗС – екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, ГПУ – екс-прокурор США Марта Борщ чи екс-голова Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеші, СБУ – Ігор Смешко.
         
      7. Попросить парламент ухвалити пакет законопроектів про народовладдя, щоб врегулювати питання загальнонаціонального та місцевих референдумів, петицій; а також відкликання нардепів та імпічменту президента.
         
      8. Проведе аудит держави, створивши консультативний орган із експертів, зокрема міжнародних, які проведуть аудит впродовж 3-4 місяців.
         
      9. Впровадить "секретний план" для Верховної Ради. Мовляв, якщо співпраці з депутатами не вийде, будуть інші варіанти, "які багатьох здивують".

      10. Реформує Адміністрацію Президента, прибравши "кураторів". АП має виконувати функцію канцелярії і напрацьовувати ідеї. Обіцяють розсекретити список гостей.

      Зазначимо, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського назвала прізвища нових експертів у ключових сферах діяльності, які будуть допомагати йому під час передвиборчої кампанії.


      Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента

      Як завершився перший тур виборів?За підсумками голосування у першому турі президентських виборів в Україні переміг Володимир Зеленський, набравши, 30,24% голосів виборців. Друге місце зайняв чинний глава держави Петро Порошенко. За нього проголосували 15,95% голосів. 7 квітня ЦВК опрацювала всі протоколи з мокрими печатками і призначила другий тур президентських виборів на 21 квітня 2019 року. У ньому візьмуть участь Петро Порошенко і Володимир Зеленський.

       

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада ГПУ МЗС України Мінські домовленості СБУ Ігор Смешко Антикорупційний суд Віктор Медведчук
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