Перші 10 рішень Зеленського: що зробить та кого призначить кандидат у разі перемоги

Якщо шоумен Володимир Зеленський переможе у другому турі виборів президента України, то проводитиме прямі переговори з Росією. У них також братимуть участь міжнародні партнери, а бойовики та Віктор Медведчук – ні.

Про перші десять рішень Зеленського як президента розповіли ідеолог його передвиборної кампанії Руслан Стефанчук та експерт штабу з економічних питань Данило Гетманцев, пише LIGA.net.

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У штабі Зеленського обіцяли, що шоумен ще до другого туру представить виборцям свою команду та план дій на перші 100 днів. Точні дати оголошення масштабного плану кандидата у президенти наразі не назвали. Однак наразі без деталей там озвучили основні завдання для Зеленського, якщо йому вдаться зайняти головну посаду в країні.

Якими будуть перші десять рішень Зеленського:

Запросить Великобританію і США в нормандський формат.



Команда Зеленського готує візити до канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і президента США Дональда Трампа. Зеленський готовий до прямих переговорів із Росією за участю міжнародних партнерів, а з бойовиками "ЛНР" і "ДНР" переговорів не буде. Також він збирається вивести з переговорного процесу Віктора Медведчука.

Усуне "конкуренцію" між Міноборони і Генштабом.

Призначить чесних суддів Вищого антикорупційного суду. Зеленський довіряє результатам конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів.

Запропонує Верховній Раді ухвалити закон про медіацію. Зеленський вважає, що у людини повинен бути вибір: йти в суд чи використати альтернативний спосіб вирішення спору.

Внесе у Раду економічний блок законопроектів: 5%-ва податкова амністія з 2020 року, податок на виведений капітал і Служба фінансових розслідувань, міжнародний обмін податковою інформацією.

Внесе кандидатури голів Міноборони, МЗС, СБУ та ГПУ: імена озвучить до 19 квітня.



Неофіційно "Лізі" назвали такі імена: МЗС – екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, ГПУ – екс-прокурор США Марта Борщ чи екс-голова Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеші, СБУ – Ігор Смешко.

Попросить парламент ухвалити пакет законопроектів про народовладдя, щоб врегулювати питання загальнонаціонального та місцевих референдумів, петицій; а також відкликання нардепів та імпічменту президента.

Проведе аудит держави, створивши консультативний орган із експертів, зокрема міжнародних, які проведуть аудит впродовж 3-4 місяців.

Впровадить "секретний план" для Верховної Ради. Мовляв, якщо співпраці з депутатами не вийде, будуть інші варіанти, "які багатьох здивують". Реформує Адміністрацію Президента, прибравши "кураторів". АП має виконувати функцію канцелярії і напрацьовувати ідеї. Обіцяють розсекретити список гостей.

Зазначимо, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського назвала прізвища нових експертів у ключових сферах діяльності, які будуть допомагати йому під час передвиборчої кампанії.



Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента

Як завершився перший тур виборів?За підсумками голосування у першому турі президентських виборів в Україні переміг Володимир Зеленський, набравши, 30,24% голосів виборців. Друге місце зайняв чинний глава держави Петро Порошенко. За нього проголосували 15,95% голосів. 7 квітня ЦВК опрацювала всі протоколи з мокрими печатками і призначила другий тур президентських виборів на 21 квітня 2019 року. У ньому візьмуть участь Петро Порошенко і Володимир Зеленський.