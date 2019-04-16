Что известно об Александре Данилюке: краткая биография советника Зеленского

Недавно в команде Владимира Зеленского предположили, кто может занять кресло главы МИД Украины после возможной победы их кандидата на президентских выборах. Так, там сказали, что ведомство может возглавить Александр Данилюк – экс-министр финансов и нынешний советник Владимира Зеленского.

Соответствующее предположение сделал еще один член ЗЕкоманды, до недавнего времени соратник Порошенко, нардеп Сергей Лещенко. Однако Данилюк поспешил опровергнуть такую информацию. Он сказал, что "в правительстве могут немножко расслабиться" и подчеркнул: он не претендует на такую должность. Что же известно об экс-министре финансов и нынешнем советнике Зеленского Александре Данилюке – читайте дальше.

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Кто такой Александр Данилюк?

Александр Данилюк родился 22 июля 1975 года в городе Григориополь, что в Молдове, впоследствии его семья вернулась в Киев. Отец Данилюка работал директором Академпроекта Академии наук Украины, а мать – преподавала кибернетику в Киевском политехническом институте.

Данилюк в 1998 году окончил Национальный технический университет (КПИ) по специальности инженер-электрик и параллельно получил образование в области финансов в Киевском институте инвестиций. С 1999 по 2001 год Данилюк учился в Бизнес-школе университета Индианы (США), где получил МВА. Владеет пятью языками: украинским, русским, английским, испанским и французским.

Данилюк женат, вместе с женой Ольгой воспитывает двух сыновей – Ричарда и Владимира.

Свою карьеру он начал в 1995 году как брокер в украинской компании TEKT, впоследствии стал руководителем департамента инвестиционного банкинга в "Альфа Капитал" и младшим инвестиционным менеджером в американском фонде Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

В 2006–2010 годах Данилюк руководил инвестиционным фондом Rurik Investment в Лондоне и Люксембурге.

Данилюк занимал высокие должности при президентстве Ющенко и Януковича.

На государственной службе Данилюк с 2005 года. Да, он был советником премьер-министра Юрия Еханурова во времена президентства Виктора Ющенко. На должности занимался приватизацией Криворожстали, вопросами энергетики.



Александр Данилюк

Впоследствии Александр Данилюк стал внештатным советником президента Януковича. С 2010 года он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ. Отметим, что координационный центр непосредственно находился под патронатом главы Администрации Президента Сергея Левочкина.

В 2014 году президент Петр Порошенко назначил Данилюка своим постоянным представителем в Кабинете Министров Украины.

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С сентября 2015 года действующий глава государства назначил Данилюка заместителем главы Администрации Президента Украины.

Когда Верховная Рада в 2016 году отправила в отставку премьер-министра Арсения Яценюка, поддержав на его место кандидатуру Владимира Гройсмана, парламент утвердил новый состав Кабмина, в котором Данилюк получил должность министра финансов Украины.

Данилюк на посту министра финансов

При сроке Данилюка на должности была реализована национализация "Приватбанка". Также, будучи министром финансов, он заявлял, что поддерживает идею отменить стипендии для большинства студентов и выделять их лишь как социальную поддержку малообеспеченным слоям населения, в частности детям-инвалидам и академические стипендии, которые должно получать ограниченное количество студентов.

В августе 2016 года Данилюк поддержал инициативу сделать на 5 лет перерыв по уплате налогов на прибыль для предпринимателей малого бизнеса с оборотом до 3 миллионов.

Конфликт с Гройсманом и увольнение

В июне 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман попросил Верховную Раду уволить Данилюка. 7 июня 2018 года Верховная Рада уволила министра финансов Александра Данилюка. За отставку главы Минфина проголосовали 254 депутата.

Этому предшествовал его конфликт с премьер-министром Владимиром Гройсманом, в частности, в части реформирования Государственной фискальной службы.



Данилюк и Гройсман

Так, Гройсман отказался назначить Яну Бугримову заместителем Данилюка по налоговому направлению и вскоре прямо подчинил себе ГФС, забрав ее в департамент министерства финансов. В ответ на это Александр Данилюк 31 мая направил письмо послам стран G7. Он заявил европейским партнерам: "Бугримову назначать не хотели, потому что Гройсман сознательно тормозит реформу ГФС".

В 2019, во время избирательной кампании в Украине, стал советником кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В команде Зеленского

Александра Данилюка связывают с Сергеем Левочкиным. Так, политический эксперт Антон Швец считает, что появление экс-министра финансов Александра Данилюка в команде Зеленского является следствием предвыборной договоренности между Игорем Коломойским и Сергеем Левочкиным.

"Данилюк в политике не зря считается человеком Левочкина. Появление Данилюка говорит не об экономической программе и так далее, а исключительно о том, что Коломойский договорился с Левочкиным",– рассказывал эксперт в эфире 24 канала.

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Что же говорил сам Данилюк о своей поддержке Зеленскому после первого тура выборов? Он убеждал, что максимально будет поддерживать этого кандидата, не требуя взамен министерского кресла.

У меня такая позиция: я максимально помогаю Зеленскому как кандидату. Буду ли я частью команды в случае победы – это уже другой вопрос, который зависит от состава всей команды,

– сказал Данилюк.

Кстати, недавно новоиспеченный советник Зеленского в одном из интервью подчеркнул, что считает проведенную им национализацию "Приватбанка" правильной.



Данилюк сопровождал Зеленского в Париже, на встрече с Макроном

"Это был очень непростой процесс. Согласно той информации, по которой правительство принимало решение о приватизации, и также было решение СНБО, я считаю, что решение было абсолютно правильным", – заявил экс-чиновник.

О необходимости компенсации бывшему владельцу "Приватбанка" Игорю Коломойскому в связи с национализацией банка советник Зеленского сказал: "Это вопрос к суду, но если исходить из позиции, которую я уже озвучил, что решение было правильным и обоснованным, то о какой компенсации может быть речь".