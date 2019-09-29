Чим небезпечний Коломойський: люди олігарха у Верховній Раді

Ігор Коломойський показує зуби. Олігарх через підконтрольних йому депутатів саботував ухвалення важливих для президента Зеленського законів.

Відносини Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського завжди були приводом для занепокоєнь журналістів, а сам олігарх розгорнув гіперактивність, роздаючи інтерв'ю направо та наліво, всім своїм виглядом показуючи, що впливає на процеси в Україні.

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Як виявилося, Коломойський небезпечний не лише тому, що звик використовувати владу для власного збагачення. Але і здатністю шантажувати президентів. А останні голосування у парламенті показують, що його відносини із Зеленським не такі вже і безхмарні.



Зустріч Зеленського з Коломойським

У перші тижні своєї роботи люди Коломойського показово не голосували за декілька законів, важливих для Зеленського.

Так, для прикладу варто подивитися на підсумки голосування за поправку номер вісім до закону про атомну енергетику. Вона відкрила імпорт електроенергії з Білорусі в Україну, щоб знизити монополію Ріната Ахметова.



Рінат Ахметов

Тепер буде можливість у трейдерів укладати контракти зі споживачами на постійні поставки електроенергії з Білорусі, що створить конкуренцію Ахметову і має підштовхнути до зниження цін.

Цей закон коштував багатьох зусиль голові комітету з енергетики Андрію Герус, аби подолати опір Ахметова.



Андрію Герус

В комітеті олігарх завів своє лоббі, яке включає депутата Михайла Бондаря з "Європейської солідарності" Порошенка, Михайла Волинця з "Батьківщини" Тимошенко і Вікторію Гриб – позафракційну мажоритарницю, яка до обрання була одним з керівників ДТЕК Енерго.

Аби провести такий важливий для зменшення впливу Ахметова закон, Герусу довелося провернути цілу парламентську спецоперацію. І дуже неочікувано стало те, що за закон не голосувало лоббі Коломойського.

При чому як ті депутати, що входять у "Слугу Народу" – Дубинський, Василевська, Бужанський. Так і депутати Коломойського з групи "За майбутнє" – Палиця, Батенко, Константкевич.

Чому Коломойському невигідно отримати додаткову білоруську електроенергію?

Тому що поява ще одного гравця більше не входить в його плани, адже Коломойський контролює менеджмент на державній енергетичній компанії Центренерго, яка постачає електроенергію за "спеціальними" цінами на заводу Коломойського.

І може виявитися, що білоруська електроенергія виявиться дорожчою за ту, за яку її купує Коломойський, що викличе багато запитань про те, чому державна компанія "Центренерго" субсидіює приватний бізнес олігарха.

Але, навіть без підтримки з боку людей Коломойського, закон про імпорт електроенергії з Білорусі було ухвалено, хоча голосів ледь-ледь вистачило.

А в ще одному голосуванні, яке також проігнорували люди Коломойського, це призвело до провалу закону. Ідеться про закон №1009, який давав прослушку НАБУ і який скасовував так звані "поправки Лозового", які ставали серйозною перешкодою в розслідуванні кримінальних справ.

За закон не проголосували ці ж депутати Коломойського – Дубинський, Василевська, Палиця, Батенко, Константкевич. Між іншим, він був внесений президентом Зеленським, як невідкладний.

І будь-які спроби одного з депутатів Дубінського назвати закон недолугим, бо його готували громадські активісти, є насправді переведенням стрілок. Автором закону є президент і він несе відповідальність за його зміст.



Олександр Дубінський

А сам Дубінський, згідно з результатами моніторингу руху "Чесно", найменше голосує в унісон з власною фракцією. Рідше, ніж кожне друге голосування, він тисне кнопку синхронно зі "Слугою народу".

Фактично, Коломойський через своїх депутатів саботує важливі для президента Зеленського закони.

При чому частина цих людей стали депутатами тільки тому, що йшли від "Слуги народу" (Дубинський, Василевська), а частини депутатів (Палиці, Батенко) партія "Слуга народу" виставила відверто слабких конкурентів, щоб ці люди Коломойського спокійно перемогли.

Наприклад, проти Палиці "Слуга народу" виставила нікому невідомого лікаря-флеболога з Центру хірургії ока, а проти Батенко – секретаря-діловода загальноосвітньої школи.

І тепер у відповідь така невдячність. Одна з можливих причин це: Коломойський мстить за те, що Зеленський не зберіг на чолі Фонду державного майна Віталія Трубарова, який, в свою чергу, є людиною близького до Коломойського ексдепутата Євгена Геллера. Новим керівником Фонду став Дмитро Сенниченко, близький до прем'єр-міністра Гончарука.



Дмитро Сенниченко

Це значить, що Трубаров більше не зможе гарантувати менеджмент Коломойського на Центренерго, яке, в свою чергу, постачає дешеву електроенергію на заводи олігарха.

Окрім того, показово, що в глави Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва, який порозумівся з Коломойськом, теж зникли питання до Ахметова та його енергетичних монополій.

На фоні того, як Коломойський домагається всіх потрібних рішень по справі "Приватбанка", його шантаж голосами у Верховній Раді показує вплив олігарха не лише на судову, але і на законодавчу гілку влади. А це значить, що нейтралітет Зеленського відносно Коломойського може перерости у конфронтацію.

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Зрештою, обмеження впливу олігархів було головним гаслом Зеленського на виборах президента. І втілити його буде складно, уникнувши прямого конфлікту з Коломойським. Але саме приборкання апетитів та обмеження впливу олігархів вимагає суспільство.