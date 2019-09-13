Що задумали Аваков та Коломойський за спиною у Зеленського

Гасло зміни влади, з яким прийшов Володимир Зеленський, як виявилося, має виключення – коли це потрібно Ігорю Коломойському або Арсену Авакову. Рішення Зеленського зберегти Авакова в уряді викликало багато критики, але президент залишився вірним слову, яке дав міністру внутрішніх справ під час виборів та зберіг за ним кабінет на Богомольця.

Попри те, що напередодні призначення до Києва повернулася попередня очільник поліції Хатія Деканоїдзе, яку теж запрошували на розмови щодо МВС. У підсумку, міністром і далі буде Аваков.

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Щоправда, хочеться чи ні, але тепер Зеленський буде змушений нести відповідальність і за всі помилки поліції. Вона так і залишилася нереформованою за часів Авакова, і ризик повторення нових скандалів на кшталт стрілянини у Княжичах залишається високим.

Що відомо про трагедію в Княжичах? 4 грудня 2016 року у селі Княжичі під Києвом поліцейські та служба охорони відкрила перестрілку між собою, намагаючись затримати банду грабіжників. Тоді внаслідок інциденту загинули 5 правоохоронців. Трагедія набула суспільного розголосу та поставила питання про ефективність реформи поліції.

Та це не єдині тривожні чутки, що лунають з коридорів влади. Так, є спроби зберегти на Фонді державного майна Віталія Трубарова. Причина –Трубаров близький до колишнього депутата-регіонала Євгена Геллера.



Віталій Трубаров

Геллер, в свою чергу, близький до Ігоря Коломойського. Настільки, що, коли в Коломойського почалися проблеми за часів президентства Порошенка, то на його київському офісі з'явилася табличка про те, що за дверима знаходиться "службове приміщення депутата Геллера". Відповідно, на нього поширюється недоторканність і його заборонено обшукувати.

Чому ця посада голови Фонду державного майна важлива? Тому що Фонд управляє державними (тобто нашими) заводами і фабриками. Фонд призначає на державні підприємства керівників, які спрямовують потоки в потрібні кишені.

Одне з таких підприємств, якими управляє Фонд – Центренерго. За часів Порошенка компанію "доїв" Ігор Кононенко. Зараз влада помінялася, однак конкурс із призначення незаангажованого топ-менеджера Центренего, який блокувався Кононенком і Порошенком, так само забутий.



Ігор Кононенко

Натомість все більше публікацій, що на підприємство зайшли люди Коломойського. І щоб так було і надалі, очолювати Фонд державного майна має потрібна людина.

Багато з вас прізвище Трубарова раніше навіть не чули, адже його роль – бути слухняним виконавцем. Останні роки він був в.о. глави Фонду держмайна.

Його призначив Гройсман для того, щоб група Геллера "Відродження" давала голоси, яких бракувала попередньому уряді. При чому, Гройсман призначив Трубарова в порушення закону, тому що той не був заступником у Фонді державного майна і не міг стати виконувачем обов'язків голови.



Євген Геллер

Генпрокуратура Луценка також погрожувала Трубарову кримінальною відповідальністю за відчуження нерухомості на Хрещатику, коли той працював у київському відділенні Фонду державного майна.

Але, як завжди за часів Луценка, справа потонула в договорняках. І тепер нікому невідомого, але слухняного Трубаров, хочуть залишити рулити далі державним майном. Якщо ви думаєте, що всі інтриги зникли з призначенням міністрів, то помиляєтеся.

Боротьба за високі кабінети тільки починається. Адже міністр – це лише політична фігура, а часом й просто вітрина. Всю роботу виконують його зами, начальники департаментів, керівники державних підприємств. І буває, що ці посади важливіші, ніж крісло очільника міністерства.

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Той самий Аваков намагається поширити свій вплив не тільки на МВС, але і на Міністерство інфраструктури, де зосереджено багато інтересів у його "смотрящих". Раніше я вже розповідав, що Аваков б'ється за перепризначення заступником міністра інфраструктури Юрія Лавренюка.

Тим часом з'явилися нові подробиці. Що Лавренюк, який поки що займає кабінет у міністерстві, хоче провести на посаду керівника державного підприємства Адміністрація морських портів України ставленика Авакова Сергія Гронського.



Сергій Гронський (зліва) та Юрій Лавренюк (справа)

Останні роки Гронський був заступником в Адміністрації морських портів якраз з питань безпеки. Тобто весь корупційний схематоз, який відбувався за часів попередньої влади, мав місце прямо у нього перед очима. Чому ж Гронський закривав на це очі? Тому що схематоз вів до Авакова.

Зокрема, це стосується заміни охорони в державних портах, де замість штатних співробітників за наслідками фіктивного тендеру наймають приватну компанію "Альфа Безпека", пов'язану із близьким до Авакова керівником економічного підрозділу поліції Ігорем Купранцем.

За останні роки вони вже засвоюють державні гроші, які виділяються на охорону портів Миколаєва та Ізмаїла, на черзі – розширення зони впливу на порти Одеси та Чорноморська.



Ігор Купранець

Але особливо небезпечною стає суміш, коли Аваков і Коломойський поєднують свої інтереси. Їхні зв'язки ні для кого не є секретом та не ховалися навіть за часів Порошенка.

Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України – у матеріалі 24 каналу.

Наприклад, коли прокуратура оголошувала в розшук менеджера Коломойського з державної компанії Укртранснафта Сергія Лазорка, то Аваков не передавав документи до Інтерполу рівно стільки, скільки треба було для подачі втікачем прохання про політичний притулок у Британії, що унеможливлювало його видачу.

Зараз приклад співпраці Авакова і Коломойського видно на компанії Укрнафта, де нам як громадянам України належить контрольний пакет акцій, а Коломойський має понад 40%.

Після втечі Януковича та роботи Коломойського губернатором компанія Укрнафта поукладала багатомільярдних угод з фірмами, близькими до Коломойського. Зараз, як пише "Дзеркало тижня", юристи Укрнафти активно блокують спроби НАБУ анулювати договори 2015 року.

І от навесні 2019 року в легендарному Баришівському суді найбільший фігурант афери 2015 року фірма "Котлас", яка забрала з собою понад 7,5 мільярдів гривень "Укрнафти", домоглася проведення нової експертизи у справі.

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Експертизу проводитимуть експерти МВС, керівник якої та Коломойський не приховують взаємної симпатії. І вже зараз можна прогнозувати, що висновки МВС будуть відрізнятися від експертів СБУ.

Все це – перші тривожні сигнали, про які Зеленський може навіть не здогадуватися. Але ми не маємо право мовчати, адже на кону – державні інтереси та наші з вами гроші.