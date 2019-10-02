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      Компанія Коломойського віддала частину боргу "Приватбанку" державі

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      Ігор Коломойський пішов на поступки НБУ?
      Ігор Коломойський пішов на поступки НБУ? / Апостроф

      Компанія "Арлан" була поручителем "Приватбанку" за кредитом рефінансування від Національного банку України. Згідно з судовим рішенням, компанія виконала свої зобов'язання та погасила частину заборгованості.

      Про це повідомила пресслужба НБУ на офіційному сайті 1 жовтня.

      Читайте також: Чим небезпечний Коломойський: люди олігарха у Верховній Раді

      У травні 2018 року НБУ подав до господарського суду Дніпропетровської області позов щодо стягнення грошей шляхом реалізації нерухомого майна ТОВ "Арлан". Адже це майно передали в іпотеку як гарантію забезпечення зобов'язань "Приватбанку" за кредитом рефінансування від держави.

      Суди тривали довго та зрештою не призвели до виконання зобов'язань "Арланом". Зрештою, у вересні 2019 року Центральний апеляційний господарський суд затвердив мирову угоду між компанією "Арлан" Ігоря Коломойського та Нацбанком: компанія погодилася виплатити борги за кредитами рефінансування, які НБУ видав "Приватбанку" до його націоналізації.

      Зауважимо, що госпсуд Дніпропетровської області також затвердив мирову угоду між НБУ та АТ "Нікопольський завод феросплавів". Завод є майновим поручителем за кредитними зобов'язаннями "Приватбанку" і повинен був повернути державі гроші, що й зробив 6 вересня.

      За що НБУ судиться з Коломойським? У 2018 році Національний банк подав 148 позовів проти колишнього власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського. Він та 32 пов'язані з ним компанії були фінансовими поручителями кредитів рефінансування ПБ до його націоналізації (у період з 2008 до 2015 року). Мовиться про 10 мільярдів гривень.

      Станом на 1 жовтня 2019 року НБУ має 21 судове рішення на свою користь на 1,2 мільярда гривень, 18 з яких набрали законної сили – їх має реалізувати у примусовому порядку виконавча служба. 

      Це цікаво: Ще одна причина відставки Данилюка – можливе скасування націоналізації "Приватбанку"

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Бізнес Ігор Коломойський Приватбанк НБУ
      Джерело: 24 канал
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