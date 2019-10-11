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      Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"

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      Боротьба з корупцією триває
      Боротьба з корупцією триває / gettyimages.com

      Володимир Зеленський постійно наголошує на тому, що законодавство не дозволяє президенту впливати на правоохоронні органи. Та фракція президента безперечно має задавати тренд на боротьбу з корупцією. І він має навести депутатам фокус.

      Зараз має місце ситуація, коли проблеми створює конкретна частина пропрезидентської фракції, яка про мене – вже не є його. У мене є підказка для Зеленського: якщо люди Коломойського в партії "Слуга народу" припинять блокувати законопроєкт про відновлення покарання за незаконне збагачення – відповідно й саджати топ-корупціонерів буде простіше.

      Актуально: Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України

      Зеленський вже багато зробив, зокрема, своїм законопроєктом №1009 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства". Він "поремонтував" багато проблем, які просунули в Кримінально-процесуальний кодекс попередники. Але голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський з фракції президента дозволив залишити у цьому ж документі частину "правок Лозового", які створюють найбільше проблем при розслідуванні топ-корупційних злочинів.

      Денис Манастирський
      Денис Монастирський / Фото Ростислава Лабенського (24 канал)

      Щоб почати справжню боротьбу з корупцією, Зеленський повинен знайти аргументи, аби частина фракції "Слуга народу" не блокувала його ж законодавчі ініціативи і не захищала старі корупційні схеми. Наприклад, зараз у Раді зареєстровано два схожих законопроєкти: один із них долає корупційну схему (№2047), інший (2047-1) – навпаки, посилює корупцію і обидва документи подані фракцією президента... У такому випадку глава держави повинен навести фокус частині "слуг".

      Зеленському дійсно складно, тому що на ньому лежить вся повнота відповідальності, вперше в історії української політики президент отримав монобільшість. Зараз його дійсно можна похвалити за кадрові призначення в прокуратурі, там сильна команда. Але потрібно вирішити питання з керівником Антикорупційної прокуратури, який блокував і продовжує блокувати розслідування топ-корупційних справ, змінити керівника ДБР, а не посилювати його повноваження новими законопроєктами, і провести судову реформу – без неї нічого не буде працювати.

      Зеленський вже подав у Раду законопроєкт №1008 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування, який пройшов перше читання і готовий до другого. Якщо Верховна Рада проголосує за цей закон, в Україні запрацює хороша судова реформа. Залишилась поки нереформованою Вища рада правосуддя, яку потрібно перезапустити і, звісно, розігнати клятий Київський окружний адміністративний суд, що може зробити президент своїм законопроєктом. Це в його силах та повноваженнях. Тоді система запрацює.

      До теми: Коли одягнули перші наручники, всі сказали "ай яй яй", – Зеленський про посадки корупціонерів

      Автор: Віталій Шабунін

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      Автор: Блог Соцмережі, Віталій Шабунін
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Корупція Слуга народу Ігор Коломойський Статті Публікації
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