Сколько депутатов "Слуги народа" контролирует Коломойский: версия Арахамии

Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что олигарх Игорь Коломойский контролирует в пропрезидентской политической силе примерно 7 – 9 депутатов.

Об этом Арахамия говорил в интервью изданию LB.ua, опубликованном в субботу, 12 октября.

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Тема влияния на депутатов со стороны Коломойского активно обсуждается в обществе, поэтому председателю фракции Рады, которая по сути является монобольшинством, задали несколько вопросов по этому поводу.

Скольких депутатов контролирует Коломойский?

Журналисты прямо спросили у Давида Арахамии: "Сколько во фракции депутатов Коломойского?"

Я слышал о 7 – 9. Некоторых людей просто связывают (с Коломойским – 24 канал) по региональному признаку,

– ответил Арахамия.

В СМИ называли и другие цифры: чаще всего говорилось о 10 депутатах. Однако иногда писали даже о 30 – 40, если отталкиваться от тех депутатов СН, которые внезапно перестали голосовать синхронно с большинством.

Знает ли Арахамия Коломойского лично?

Председатель фракции СН на это ответил, что знает опосредованно: "Один раз видел его в 2014 году, когда он был губернатором в Днепре". Такой ответ удивил журналистов "Левого берега" и они уточнили: "Почему он тогда вас так не любит?"

Наверное, потому, что я публично выражаю свою позицию. Игорь Валерьевич любит людей, которыми он может управлять,

– заметил Арахамия.



Александра Ткаченко называют главным претендентом на главу КГГА / Фото nv.ua

Ткаченко – человек Коломойского?

Журналисты обратили внимание на то, что Александр Ткаченко – экс-руководитель канала "1+1", которым владеет Игорь Коломойский. Так не возглавляет ли именно он условную "группу депутатов Коломойского?"

"Никто не возглавляет неформальную группу Коломойского", – категорически ответил Арахамия.

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