Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський під час Революції Гідності займався створенням антимайданівських фейків. Зокрема, історія про повій з Окружної на Майдані – теж його рук справа.

Дубінський ці фейки продюсував на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка. Про це мовиться в розслідуванні журналістів Bihus.Info.

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Журналісти опублікували листування одіозного Дубінського за 2013 – 2014 роки із представниками медійних структур часів президентства Віктора Януковича.



У листуванні Дубінський пропонує власні сценарії, щоб дискредитувати Революцію Гідності. Зокрема він хоче, щоб разом із підставними повіями на Майдані затримати декілька "реальних вуйків із Буська", яким "захотілося любові".



Листування Дубінського / Скриншот Bihus.Info

Як народився фейк?

На ютуб-акаунті "Ярослава Небесная" 26 грудня 2013 року з'явилося відео, де колишня журналістка програми "Гроші" Ярослава Коба розпитує жінок на Майдані про секс-послуги. Вони про все розповідають, а потім ведуть її в сусіднє кафе. Так само як йшлося у листуванні від акаунта [email protected]

Довідка. Дубінський підтвердив Bihus.Info, що досі користується цією поштою. Однак заперечив, що вів з нього обговорення кампанії проти Євромайдану в інтересах Клименка.

Відео: журналістка програми "Гроші" проводить опитування у повій на Майдані

Згодом, 27 грудня 2013 року, вийшов матеріал Вячеслава Веремія в газеті "Вєсті" під назвою "Проститутки с Окружной перебрались на Майдан". А міліціонери Віталія Захарченка постановочно "закрили бордель для майданівців". На цих кадрах фігурує та сама жінка, що і на "прихованому відео" Коби за день до цього.

Відео: міліціонери начебто "закрили бордель"

Загалом з пошти Дубінського був надісланий цілий план з 20 заходів, які мають дискредитувати Майдан. Він називає цю інформаційну кампанію "Майдан меньшинства".

Яка мета цього фейку?

Щоб міліція "накрила" умовний бордель і прокоментувала, що протест перетворився на центр розпусти. А також, щоб дружини, матері й сестри, побачивши відповідний ролик, не пускали чоловіків на Майдан.

Також Дубінський виставляє "прайс" цивільній дружині ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка Ользі Семченко. Вона керувала процесом з дискредитації Революції Гідності та її учасників. Крім цього, вона дуже переймалася тим, щоб "матеріал" Дубінського про повій на Майдані потрапив на телеканал "1+1" та до іноземних ЗМІ.

Дивіться відео розслідування журналістів про Дубінського:

Реакція Дубінського на розслідування

Дубінський вже встиг відреагувати і почав виправдовуватися. Напередодні ввечері у себе в телеграм-каналі він опублікував емоційний допис з цього приводу. Нардеп також заявив, що всі скриншоти "намальовані", і це все "дурня й інформаційна атака на нього".