Російський пропагандистський ресурс "РИА Новости" 28 вересня опублікував новину про перехоплення винищувачем РФ літаків НАТО над Балтійським морем. Проте пропагандисти сконфузились – на фото був зображений український винищувач Су-27.

Новину з назвою "Російський Су-27 перехопив літаки НАТО над Балтійським морем" опублікували на сторінці "РИА Новости" у твітері. Читайте також Литва і Польща можуть атакувати Білорусь: як російська пропаганда працює на Лукашенка? Помилка журналістів викликала шквал коментарів в мережі. Користувачі твітера помітили український тризуб на хвості літака. Цікаво, що й інші видання підхопили цю новину й також опублікували фото українського винищувача. Российский Су-27 перехватил самолеты НАТО над Балтийским моремhttps://t.co/z3byd34Yh5 pic.twitter.com/pJnJdZzzso — РИА Новости (@rianru) September 28, 2020 Новина стала приводом для жартів у мережі: "Слава Україні! Наш Су-27 вже звільнив Балтику від Росії";

"На фото поруч з українським винищувачем, напевно, ваші російські невидимки?";

"Я так розумію, своє г*вно на фотці соромно показувати";

"Українці віджали літак прямо в польоті. Мало того, вони його в польоті ще й перефарбували";

"Балтійське море – це Україна!";

"Позичили до зарплати";

"Перестаньте вживати алкоголь, бо скоро замість українського літака, лідером Раші буде Порошенко";

"Мордор вже вважає Україну членом НАТО. Чудово";

"Вже літаки чужі ставите в новини, молодці. На фото чітко видно український тризуб!";