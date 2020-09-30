"Своє гі*но соромно показати": російські пропагандисти видали український винищувач за свій
Російський пропагандистський ресурс "РИА Новости" 28 вересня опублікував новину про перехоплення винищувачем РФ літаків НАТО над Балтійським морем. Проте пропагандисти сконфузились – на фото був зображений український винищувач Су-27.
Новину з назвою "Російський Су-27 перехопив літаки НАТО над Балтійським морем" опублікували на сторінці "РИА Новости" у твітері.
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Помилка журналістів викликала шквал коментарів в мережі. Користувачі твітера помітили український тризуб на хвості літака.
Цікаво, що й інші видання підхопили цю новину й також опублікували фото українського винищувача.
Новина стала приводом для жартів у мережі:
- "Слава Україні! Наш Су-27 вже звільнив Балтику від Росії";
- "На фото поруч з українським винищувачем, напевно, ваші російські невидимки?";
- "Я так розумію, своє г*вно на фотці соромно показувати";
- "Українці віджали літак прямо в польоті. Мало того, вони його в польоті ще й перефарбували";
- "Балтійське море – це Україна!";
- "Позичили до зарплати";
- "Перестаньте вживати алкоголь, бо скоро замість українського літака, лідером Раші буде Порошенко";
- "Мордор вже вважає Україну членом НАТО. Чудово";
- "Вже літаки чужі ставите в новини, молодці. На фото чітко видно український тризуб!";