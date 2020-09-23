Литва і Польща можуть атакувати Білорусь: як російська пропаганда працює на Лукашенка?
Останні шість років я був свідком пропаганди, а на старті подій 2014-го у мене були всі шанси стати її учасником. На щастя, я не поїхав добровольцем диванних військ на Донбас, напевно, сильно втративши в грошах, але й сьогодні зберіг можливість говорити, що думаю. Далі – матеріал російською.
В 2014 году мой товарищ написал, что "Путин пустил ветер истории" в Россию. Я с ним согласился, заметив, что в цитате есть одно лишнее слово. Больше мы никогда не виделись.
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Беларусь и российская пропаганда: что изменилось после 2014-го?
Так вот я заметил, как сейчас в контексте Беларуси у пропаганды меняется акцент. После 2014 года госТВ и твари помельче боролись за такую картину реальности: озверевшие фашистские монстры с Бандерой на флагах рвутся убивать русскоязычных детей, и только тонкая красная линия из Януковича, Моторолы и Гиркина защитит кудрявых младенцев от орды этих орков.
Отогнав орков, можно будет зажить "в родной гавани" и так далее.
Такое вранье было хорошо тем, что миллионам людей было трудно представить, что официальные каналы информации могут врать так тотально, так что пропаганде верили.
Теперь почти ничего этого нет. Вхолостую пропагандисты и Лукашенко еще заводят историю об армиях Литвы и Польши, готовых атаковать родные поля гродненщины, но даже в ритуальном смысле это никого не трогает.
Пропаганда становится честнее: нет никаких причин для власти Лукашенко в Беларуси, но вы все равно должны принять его и утереться, без какой-то опасности, от которой он вас якобы спасает. Таков здесь большой арестантский уклад: есть люди, которые рождены приказывать, а есть те, кого гоняет милиция.
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Принять диктатуру предлагается просто потому, что она, диктатура, может это сделать с русскими. Ни идеологии, ни будущего, ни какой-то риторики развития в Москве и Минске больше нет.