Останні шість років я був свідком пропаганди, а на старті подій 2014-го у мене були всі шанси стати її учасником. На щастя, я не поїхав добровольцем диванних військ на Донбас, напевно, сильно втративши в грошах, але й сьогодні зберіг можливість говорити, що думаю. Далі – матеріал російською.

В 2014 году мой товарищ написал, что "Путин пустил ветер истории" в Россию. Я с ним согласился, заметив, что в цитате есть одно лишнее слово. Больше мы никогда не виделись.

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Беларусь и российская пропаганда: что изменилось после 2014-го?

Так вот я заметил, как сейчас в контексте Беларуси у пропаганды меняется акцент. После 2014 года госТВ и твари помельче боролись за такую картину реальности: озверевшие фашистские монстры с Бандерой на флагах рвутся убивать русскоязычных детей, и только тонкая красная линия из Януковича, Моторолы и Гиркина защитит кудрявых младенцев от орды этих орков.