Что известно об Александре Дубинском: карьера, декларация и имущество

Недавно журналисты программы "Наши деньги" обнародовали информацию о состоянии нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Расследование вызвало большой резонанс, в частности, потому, что Дубинский отказывается обнародовать свою декларацию о доходах за 2019 год.

Александр Дубинский стал известным благодаря своей программе "Деньги" на 1+1. Чем он занимался до этого и почему скрывает имущество – читайте ниже.

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Биография

Александру Дубинскому 38 лет. Он родился в Киеве, окончил столичную школу №187. Получил три образования: окончил техникум, Институт пищевых технологий по специальности "Бухгалтерия и аудит" и КПИ как "инженер-электрик".

В начале 2000-х, когда ему было 18 лет, занимался бизнесом: работал продавцом мобильных телефонов на Караваевых дачах. К работе его привлек брат близкого друга. В 23 уже имел магазины и собственные помещения, которые сдавал в аренду. Тогда же началась его журналистская карьера: он стал работать в газете "Экономические известия".

Журналист

С 2004 по 2009 работал в "Экономических известиях" и стал известным журналистом по темам экономики. Три года подряд: в 2007, 2008, 2009 – становился лучшим финансово-экономическим журналистом страны по результатам конкурса "Премия деловых кругов “PRESSzvanie". В 2008 году Дубинский стал лучшим банковским журналистом по версии Национального банка Украины.

С 2009 года вел блог на сайте "Украинской правды". Однако со временем редакция издания посчитала, что его сообщения являются необъективными. Последний блог был опубликован в середине 2015 года.



Александр Дубинский вел блог на "Украинской правде" / скриншот сайта

В течение года работал главным редактором KyivWeekly. После увольнения перешел на "1+1". В 2010 году стал креативным продюсером департамента журналистских расследований "1+1". В 2014 году – ведущим программы "Деньги". С 2012 года на канале "1+1" начала выходить программа "Украинские сенсации" под руководством Дубинского.

В апреле 2017 года запустил персональный сайт-блог Dubinsky.Pro. С мая 2017 года активно ведет видеоблог на YouTube. На своих видео Дубинский критически отзывается о политике в Украине, ее деятелях, а также своеобразно относится к культуре и истории. Так, например, он назвал лозунг "Слава Украине!" нацистским, а его использование в украинской армии – маразматическим.

Декларация

Александр Дубинский отказался обнародовать свою декларацию в 2019 году. Сделать это он хочет весной 2020 года.

В этом году я не обязан ее подавать. Были досрочные выборы, поэтому по закону не обязан подавать декларацию. Я очень законопослушный человек, и подам ее в 2020 году,

– сказал нардеп от "Слуги народа".

По итогам журналистского расследования "Наших денег" Дубинский владеет 24 квартирами и 17 авто. Часть из них записаны на мать и жену.

Подробнее: "Мама любит скорость": Дубинский объяснил, откуда у него 24 квартиры и 17 авто

Смотрите расследование программы "Наши деньги" о состоянии и имуществе Александра Дубинского

Личная жизнь

Женат на пиар-менеджере Лесе Цыбко. Детей не имеет.



Леся Цибко – жена Александра Дубинского / фото с фейсбук-сттраницы Леси Цибко

Выборы 2019

На внеочередных выборах баллотировался по 94 округу от партии "Слуга народа". Это округ в Киевской области, в который входят города Васильков, Обухов и соответствующие районы. Основным соперником на округе для Дубинского был Игорь Кононенко, который является правой рукой и другом Петра Порошенко.

В выборах были зарегистрированы еще два кандидата с созвучной фамилией – Вадим и Максим Дубинские.

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С большим отрывом на округе победил Александр Дубинский.



На округе были зарегистрированы двое Дубинских / скриншот с сайта ЦИК

Скандалы с Дубинским

Скандалы с журналистами

Александр Дубинский известен эпатажностью и резкими высказываниями.

Так, уже будучи нардепом, он обозвал "чучелом" политолога Николая Давидюка и оскорбил 24 канал, который опубликовал высказывания этого эксперта. Давидюк в эфире 24 канала выразил мнение, что президент Владимир Зеленский должен был бы извиниться за поступок избранного нардепом от "Слуги народа" Максима Бужанского и Дубинского. Так как Бужанский обозвал "тупой овцой" журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич. А Дубинский поддержал соответствующее сообщение Бужанского ироничным высказыванием.

Подробнее: Дубинский оскорбил 24 канал и обозвал политолога "чучелом"

Также он смеялся над коллегой, сняв видео о том, как журналист отказывается от кофе и ждет комментарий на холоде. Посмеяться нардеп решил над Сергеем Андрушко из "Радио Свобода", у которого был конфликт с пресс-секретаршей президента Зеленского Юлией Мендель. Тогда она оттолкнула его от главы государства.

Об этом: Спикер Зеленского опять попала в скандал: силой отталкивала журналиста – видео

В сессионный зал на заседание Верховной Рады, которое транслируется на многих всеукраинских каналах, Дубинский приходит в футболках с нецензурными надписями. С этого эпатажного поступка Дубинский также получает выгоду: он организовал продажу таких футболок в своем онлайн-магазине.

Об инциденте: Дубинский пришел в Раду в футболке с матом Порошенко: фото 18+

Иск Супрун

7 мая 2019 года Ульяна Супрун подала иск в суд на Дубинского о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Экс-глава Минздрава обвинила Дубинского в распространении ложной информации после программы о хищении государственных средств.

В начале ноября 2019 года судья Соломенского суда Киева отказала в удовлетворении иска.

Проверка на детекторе лжи

Александр Дубинский проходил тест на полиграфе за вероятные взятки, которые могли получить члены финансового комитета Верховной Рады.

Коротко об этом деле:

Эти взятки нардепы могли брать за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2047-Д).

11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе.

Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.

Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".

Важно: Арахамия не увидел коррупции в расследовании журналистов о состоянии Дубинского