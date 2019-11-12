Что известно об Александре Дубинском: карьера, декларация и имущество
Недавно журналисты программы "Наши деньги" обнародовали информацию о состоянии нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Расследование вызвало большой резонанс, в частности, потому, что Дубинский отказывается обнародовать свою декларацию о доходах за 2019 год.
Александр Дубинский стал известным благодаря своей программе "Деньги" на 1+1. Чем он занимался до этого и почему скрывает имущество – читайте ниже.
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Биография
Александру Дубинскому 38 лет. Он родился в Киеве, окончил столичную школу №187. Получил три образования: окончил техникум, Институт пищевых технологий по специальности "Бухгалтерия и аудит" и КПИ как "инженер-электрик".
В начале 2000-х, когда ему было 18 лет, занимался бизнесом: работал продавцом мобильных телефонов на Караваевых дачах. К работе его привлек брат близкого друга. В 23 уже имел магазины и собственные помещения, которые сдавал в аренду. Тогда же началась его журналистская карьера: он стал работать в газете "Экономические известия".
Журналист
С 2004 по 2009 работал в "Экономических известиях" и стал известным журналистом по темам экономики. Три года подряд: в 2007, 2008, 2009 – становился лучшим финансово-экономическим журналистом страны по результатам конкурса "Премия деловых кругов “PRESSzvanie". В 2008 году Дубинский стал лучшим банковским журналистом по версии Национального банка Украины.
С 2009 года вел блог на сайте "Украинской правды". Однако со временем редакция издания посчитала, что его сообщения являются необъективными. Последний блог был опубликован в середине 2015 года.
Александр Дубинский вел блог на "Украинской правде" / скриншот сайта
В течение года работал главным редактором KyivWeekly. После увольнения перешел на "1+1". В 2010 году стал креативным продюсером департамента журналистских расследований "1+1". В 2014 году – ведущим программы "Деньги". С 2012 года на канале "1+1" начала выходить программа "Украинские сенсации" под руководством Дубинского.
В апреле 2017 года запустил персональный сайт-блог Dubinsky.Pro. С мая 2017 года активно ведет видеоблог на YouTube. На своих видео Дубинский критически отзывается о политике в Украине, ее деятелях, а также своеобразно относится к культуре и истории. Так, например, он назвал лозунг "Слава Украине!" нацистским, а его использование в украинской армии – маразматическим.
Декларация
Александр Дубинский отказался обнародовать свою декларацию в 2019 году. Сделать это он хочет весной 2020 года.
В этом году я не обязан ее подавать. Были досрочные выборы, поэтому по закону не обязан подавать декларацию. Я очень законопослушный человек, и подам ее в 2020 году,
– сказал нардеп от "Слуги народа".
По итогам журналистского расследования "Наших денег" Дубинский владеет 24 квартирами и 17 авто. Часть из них записаны на мать и жену.
Подробнее: "Мама любит скорость": Дубинский объяснил, откуда у него 24 квартиры и 17 авто
Смотрите расследование программы "Наши деньги" о состоянии и имуществе Александра Дубинского
Личная жизнь
Женат на пиар-менеджере Лесе Цыбко. Детей не имеет.
Леся Цибко – жена Александра Дубинского / фото с фейсбук-сттраницы Леси Цибко
Выборы 2019
На внеочередных выборах баллотировался по 94 округу от партии "Слуга народа". Это округ в Киевской области, в который входят города Васильков, Обухов и соответствующие районы. Основным соперником на округе для Дубинского был Игорь Кононенко, который является правой рукой и другом Петра Порошенко.
В выборах были зарегистрированы еще два кандидата с созвучной фамилией – Вадим и Максим Дубинские.
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С большим отрывом на округе победил Александр Дубинский.
На округе были зарегистрированы двое Дубинских / скриншот с сайта ЦИК
Скандалы с Дубинским
Скандалы с журналистами
Александр Дубинский известен эпатажностью и резкими высказываниями.
Так, уже будучи нардепом, он обозвал "чучелом" политолога Николая Давидюка и оскорбил 24 канал, который опубликовал высказывания этого эксперта. Давидюк в эфире 24 канала выразил мнение, что президент Владимир Зеленский должен был бы извиниться за поступок избранного нардепом от "Слуги народа" Максима Бужанского и Дубинского. Так как Бужанский обозвал "тупой овцой" журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич. А Дубинский поддержал соответствующее сообщение Бужанского ироничным высказыванием.
Подробнее: Дубинский оскорбил 24 канал и обозвал политолога "чучелом"
Также он смеялся над коллегой, сняв видео о том, как журналист отказывается от кофе и ждет комментарий на холоде. Посмеяться нардеп решил над Сергеем Андрушко из "Радио Свобода", у которого был конфликт с пресс-секретаршей президента Зеленского Юлией Мендель. Тогда она оттолкнула его от главы государства.
Об этом: Спикер Зеленского опять попала в скандал: силой отталкивала журналиста – видео
В сессионный зал на заседание Верховной Рады, которое транслируется на многих всеукраинских каналах, Дубинский приходит в футболках с нецензурными надписями. С этого эпатажного поступка Дубинский также получает выгоду: он организовал продажу таких футболок в своем онлайн-магазине.
Об инциденте: Дубинский пришел в Раду в футболке с матом Порошенко: фото 18+
Иск Супрун
7 мая 2019 года Ульяна Супрун подала иск в суд на Дубинского о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Экс-глава Минздрава обвинила Дубинского в распространении ложной информации после программы о хищении государственных средств.
В начале ноября 2019 года судья Соломенского суда Киева отказала в удовлетворении иска.
Проверка на детекторе лжи
Александр Дубинский проходил тест на полиграфе за вероятные взятки, которые могли получить члены финансового комитета Верховной Рады.
Коротко об этом деле:
- Эти взятки нардепы могли брать за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2047-Д).
- 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе.
- Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
- Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".
Важно: Арахамия не увидел коррупции в расследовании журналистов о состоянии Дубинского