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      Что известно об Александре Дубинском: карьера, декларация и имущество

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      Биография Александра Дубинского - жена, фото, декларация
      Биография Александра Дубинского / 24 канал

      Недавно журналисты программы "Наши деньги" обнародовали информацию о состоянии нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Расследование вызвало большой резонанс, в частности, потому, что Дубинский отказывается обнародовать свою декларацию о доходах за 2019 год.

      Александр Дубинский стал известным благодаря своей программе "Деньги" на 1+1. Чем он занимался до этого и почему скрывает имущество – читайте ниже.

      К слову: Нардеп от "Слуги народа" Ткаченко перебрался на Труханов остров: шокирующее расследование

      Биография

      Александру Дубинскому 38 лет. Он родился в Киеве, окончил столичную школу №187. Получил три образования: окончил техникум, Институт пищевых технологий по специальности "Бухгалтерия и аудит" и КПИ как "инженер-электрик".

      В начале 2000-х, когда ему было 18 лет, занимался бизнесом: работал продавцом мобильных телефонов на Караваевых дачах. К работе его привлек брат близкого друга. В 23 уже имел магазины и собственные помещения, которые сдавал в аренду. Тогда же началась его журналистская карьера: он стал работать в газете "Экономические известия".

      Журналист

      С 2004 по 2009 работал в "Экономических известиях" и стал известным журналистом по темам экономики. Три года подряд: в 2007, 2008, 2009 – становился лучшим финансово-экономическим журналистом страны по результатам конкурса "Премия деловых кругов “PRESSzvanie". В 2008 году Дубинский стал лучшим банковским журналистом по версии Национального банка Украины.

      С 2009 года вел блог на сайте "Украинской правды". Однако со временем редакция издания посчитала, что его сообщения являются необъективными. Последний блог был опубликован в середине 2015 года.


      Александр Дубинский вел блог на "Украинской правде" / скриншот сайта

      В течение года работал главным редактором KyivWeekly. После увольнения перешел на "1+1". В 2010 году стал креативным продюсером департамента журналистских расследований "1+1". В 2014 году – ведущим программы "Деньги". С 2012 года на канале "1+1" начала выходить программа "Украинские сенсации" под руководством Дубинского.

      В апреле 2017 года запустил персональный сайт-блог Dubinsky.Pro. С мая 2017 года активно ведет видеоблог на YouTube. На своих видео Дубинский критически отзывается о политике в Украине, ее деятелях, а также своеобразно относится к культуре и истории. Так, например, он назвал лозунг "Слава Украине!" нацистским, а его использование в украинской армии – маразматическим.

      Декларация

      Александр Дубинский отказался обнародовать свою декларацию в 2019 году. Сделать это он хочет весной 2020 года.

      В этом году я не обязан ее подавать. Были досрочные выборы, поэтому по закону не обязан подавать декларацию. Я очень законопослушный человек, и подам ее в 2020 году,
      – сказал нардеп от "Слуги народа".

      По итогам журналистского расследования "Наших денег" Дубинский владеет 24 квартирами и 17 авто. Часть из них записаны на мать и жену.

      Подробнее: "Мама любит скорость": Дубинский объяснил, откуда у него 24 квартиры и 17 авто

      Смотрите расследование программы "Наши деньги" о состоянии и имуществе Александра Дубинского

      Личная жизнь

      Женат на пиар-менеджере Лесе Цыбко. Детей не имеет.


      Леся Цибко – жена Александра Дубинского / фото с фейсбук-сттраницы Леси Цибко 

      Выборы 2019

      На внеочередных выборах баллотировался по 94 округу от партии "Слуга народа". Это округ в Киевской области, в который входят города Васильков, Обухов и соответствующие районы. Основным соперником на округе для Дубинского был Игорь Кононенко, который является правой рукой и другом Петра Порошенко.

      В выборах были зарегистрированы еще два кандидата с созвучной фамилией – Вадим и Максим Дубинские.

      Читайте также: Нашествие клонов "Слуги народа" в избирательных списках: сколько двойников существует

      С большим отрывом на округе победил Александр Дубинский.


      На округе были зарегистрированы двое Дубинских / скриншот с сайта ЦИК

      Скандалы с Дубинским

      Скандалы с журналистами

      Александр Дубинский известен эпатажностью и резкими высказываниями.

      Так, уже будучи нардепом, он обозвал "чучелом" политолога Николая Давидюка и оскорбил 24 канал, который опубликовал высказывания этого эксперта. Давидюк в эфире 24 канала выразил мнение, что президент Владимир Зеленский должен был бы извиниться за поступок избранного нардепом от "Слуги народа" Максима Бужанского и Дубинского. Так как Бужанский обозвал "тупой овцой" журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич. А Дубинский поддержал соответствующее сообщение Бужанского ироничным высказыванием.

      Подробнее: Дубинский оскорбил 24 канал и обозвал политолога "чучелом"

      Также он смеялся над коллегой, сняв видео о том, как журналист отказывается от кофе и ждет комментарий на холоде. Посмеяться нардеп решил над Сергеем Андрушко из "Радио Свобода", у которого был конфликт с пресс-секретаршей президента Зеленского Юлией Мендель. Тогда она оттолкнула его от главы государства.

      Об этом: Спикер Зеленского опять попала в скандал: силой отталкивала журналиста – видео

      В сессионный зал на заседание Верховной Рады, которое транслируется на многих всеукраинских каналах, Дубинский приходит в футболках с нецензурными надписями. С этого эпатажного поступка Дубинский также получает выгоду: он организовал продажу таких футболок в своем онлайн-магазине.

      Об инциденте: Дубинский пришел в Раду в футболке с матом Порошенко: фото 18+

      Иск Супрун

      7 мая 2019 года Ульяна Супрун подала иск в суд на Дубинского о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Экс-глава Минздрава обвинила Дубинского в распространении ложной информации после программы о хищении государственных средств.

      В начале ноября 2019 года судья Соломенского суда Киева отказала в удовлетворении иска.

      Проверка на детекторе лжи

      Александр Дубинский проходил тест на полиграфе за вероятные взятки, которые могли получить члены финансового комитета Верховной Рады.

      Коротко об этом деле:

      • Эти взятки нардепы могли брать за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2047-Д).
      • 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
      • Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе.
      • Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
      • Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".

      Важно: Арахамия не увидел коррупции в расследовании журналистов о состоянии Дубинского

      blog_ava
      Рада приняла скандальный законопроект об оценке недвижимости
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Олександр Дубинский Слуга народа "Слуг народа" проверят на полиграфе
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