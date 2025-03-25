Про головні новини 25 березня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

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Головні події дня

07:30, 25 березня Вибухи в Запорізькій області Повітряна тривога в області почалася о 04:45, а о 06:13 начальник Запорізької ОВА повідомив про активну роботу ППО. Унаслідок російського обстрілу Запорізького району поранено 58-річну жінку та 30-річного чоловіка. В одному із сіл частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарські споруди та автівка. О 7:20 ворог ударив по місту. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Екстрені служби встановлюють наслідки.

01:30, 25 березня Вибухи в Дніпрі та на Одещині Російські "Шахеди" збивала українська ППО. Вибухи пролунали близько 01:30 в Дніпрі та 01:47 в Одеській області.